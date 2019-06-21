Экс-главу Минобороны Грузии и экс-мэра Тбилиси допросят по делу о беспорядках на митингах

ТБИЛИСИ, 21 июня. /ТАСС/. Полицейские вызвали на допрос бывшего министра обороны Грузии Ираклия Окруашвили, экс-мэра Тбилиси, лидера оппозиционной партии "Европейская Грузия - движение за свободу" Гиги Угулаву и депутата парламента от партии "Единое национальное движение" Нику Мелию по делу о беспорядках на митинге в Тбилиси. Об этом в пятницу сообщили в МВД Грузии.

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"МВД продолжает расследование по факту организации группового насилия, руководства им или участия в нем статьи 225 Уголовного кодекса Грузии. Ведутся следственные и процессуальные действия. На опрос вызваны Ираклий Окруашвили, а также будут вызваны Никанор (Ника Мелия) и Георгий (Гиги Угулава)", - сказано в заявлении МВД.

В четверг несколько тысяч демонстрантов вместе с оппозиционерами собрались у здания парламента в центре Тбилиси, требуя отставки главы МВД Георгия Гахарии и председателя парламента. Протестующие предприняли попытку штурма здания. Полиция разогнала митинг, применив слезоточивый газ, резиновые пули и водометы. Число пострадавших составило 240 человек, 55 из которых остаются в медицинских учреждениях.