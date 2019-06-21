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Демпартия США поддерживает решение Трампа отказаться от нанесения удара по Ирану

Спикер Палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси считает, что имеется много вариантов действий, не являющихся "кинетическими"

ВАШИНГТОН, 21 июня. /ТАСС/. Демократическая партия США поддерживает решение президента-республиканца Дональда Трампа воздержаться на данном этапе от применения военной силы против Ирана. Об этом сообщила в пятницу журналистам спикер Палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси, представляющая верхушку Демократической партии.

"Удар, сопровождающийся гибелью людей в таких масштабах, был бы чрезвычайно провокационным. И я рада, что президент не нанес его", - заявила Пелоси, занимающая третий по значимости пост в государственной иерархии США.

Она имела в виду заявление Трампа, написавшего ранее в своем Twitter, что США были готовы нанести удар по трем объектам на территории Ирана, который бы привел к гибели примерно 150 человек. По утверждению американского лидера, за 10 минут до начала этой операции он отдал приказ не проводить ее, посчитав ее непропорциональной действиям Тегерана. Вооруженные силы Ирана сбили в четверг беспилотный разведывательный летательный аппарат ВМС США RQ-4.

"Мы считаем, что имеется много вариантов действий, не являющихся, что называется, "кинетическими" (то есть не сопровождающихся применением военной силы - прим. ТАСС) <...> которые могут быть более полезными", - отметила представитель руководства демократов.

Теги
СШАИранТрамп, Дональд
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