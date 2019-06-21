Второй день митинга в Тбилиси. Молодежь протестовала без политиков

ТБИЛИСИ, 22 июня. /ТАСС/. Второй день митинга у здания парламента Грузии кардинально отличался от акции четверга. В пятницу на улицы Тбилиси вышли протестовать молодые люди.

Они отказались давать слово политикам. Требования остались те же - отставка главы МВД Георгия Гахарии и проведение парламентских выборов по пропорциональной системе. К этому списку добавилось требование к правоохранителям выпустить 305 человек, которых те задержали в ходе первого дня митинга.

Отставки

Начало пятницы выдалось тяжелым для представителей правящей партии "Грузинская мечта - Демократическая Грузия". После длительного заседания политсовета партии ее руководство пошло навстречу митингующим. Те в первый день протестов требовали отставки главы парламента Ираклия Кобахидзе. Партия удовлетворила их просьбу.

"Грузинская мечта" со дня прихода к власти внедряет высокий стандарт подотчетности перед обществом. И она не раз это доказывала своими действиями. Еще одним проявлением высокого стандарта этой подотчетности является решение, принятое сегодня председателем парламента Грузии Ираклием Кобахидзе, об уходе с поста", - сказал после окончания заседания политсовета генсек правящей партии, мэр Тбилиси Каха Каладзе.

Вслед за Кобахидзе от депутатского мандата отказался представитель "Грузинской мечты" Закария Куцнашвили, который отвечал за организацию сессии Генассамблеи Международной ассамблеи православия, из-за которой и произошел переросший в масштабные митинги скандал с участием депутата Госдумы РФ Сергея Гаврилова.

Протесты без политиков

Уже ближе к вечеру, когда череда отставок поутихла, молодежь стала собираться у здания парламента. Ровно в 19:00 местного времени (18:00 мск) начались первые выступления. Там же находились и политики. Однако с самых первых минут стало понятно, что молодые люди - студенты и старшеклассники - не дадут им высказаться. Оппозиционные политики покинули место проведение митинга и оставили молодежь одну.

Позже к сцене попытался подойти экс-мэр Тбилиси, один из лидеров оппозиционной партии "Европейская Грузия - Движение за свободу" Гиги Угулава. Молодые люди закидали его пластмассовыми бутылками, он был вынужден уйти.

В отличие от первого дня митинга, когда полиция применяла слезоточивый газ, резиновые пули и воду, чтобы разогнать демонстрантов, второй день протестов прошел спокойно. Параллельно с митингом у парламента акция студентов проходила у здания Первого корпуса Тбилисского государственного университета.

Уже можно с точностью говорить, что за два дня протестов полиция арестовала 305 человек непосредственно во время акций и еще одного - за попытку принести на второй день митингов так называемые коктейли Молотова. По уточненным данным Минздрава Грузии, число пострадавших составило 240 человек, 55 из которых остаются в медицинских учреждениях.