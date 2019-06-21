Reuters: Huawei через суд требует от США вернуть конфискованное оборудование

НЬЮ-ЙОРК, 22 июня. /ТАСС/. Китайская корпорация Huawei обратилась в американский суд с иском, потребовав вернуть ей оборудование, конфискованное властями США в сентябре 2017 года во время транспортировки из Соединенных Штатов в КНР. Об этом сообщило в пятницу информационное агентство Reuters.

По его сведениям, Huawei в своей исковой жалобе оспаривает то, что данное оборудование подпадает под действие американского закона о контроле над экспортно-импортными операциями. Истец настаивает на том, что власти США поступили противозаконно, решив наложить арест на оборудование, которое сначала было завезено в Соединенные Штаты, а потом отправлено в Китай.

"Оборудование, насколько известно HT [Huawei Technologies], из-за бюрократии заброшено на складе на Аляске", - приводит выдержку из материалов суда агентство. Оно не уточняет, в какой именно суд направлен иск на рассмотрение.

Huawei просит либо снять арест с оборудования, либо принять какое-то определенное решение о его дальнейшей судьбе. Ответчиком в иске названо Министерство торговли США.

Корпорация Huawei была основана в 1987 году. Она производит телекоммуникационное оборудование, а также потребительские устройства, смартфоны. Продукты и сервисы компании доступны более чем в 170 государствах. Huawei оказалась под угрозой международных экономических санкций после того, как США и Австралия обвинили ее в сборе секретных данных с помощью своего оборудования.

15 мая президент Дональд Трамп подписал указ, вводящий режим чрезвычайного положения для защиты информационно-коммуникационной инфраструктуры США от иностранных угроз. Минторг США с 17 мая внес Huawei в черный список из-за угрозы национальной безопасности.

В августе 2018 года Трамп подписал указ, который запретил правительственным ведомствам США использовать оборудование, произведенное Huawei и китайской компанией ZTE. Huawei назвала решение американских властей посягательством на ее законные права, добавив, что из-за него США будут отставать в развертывании сети 5G.