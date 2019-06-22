Управление ООН по правам человека оставит своих представителей в Венесуэле

КАРАКАС, 22 июня. /ТАСС/. Управление ООН по правам человека и правительство Венесуэлы договорились о постоянном присутствии специалистов международной организации в республике. Об этом сообщила верховный комиссар ООН по правам человека Мишель Бачелет в пятницу по итогам своего визита в республику.

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"Впервые в стране останутся представители Управления по правам человека. Мы договорились, что маленькая группа из двух специалистов Управления ООН по правам человека будет находиться здесь", - сказала она на пресс-конференции, которая транслируется в эфире телеканала TV Venezuela.

По словам Бачелет, представители ООН будут "оказывать техническое содействие, но самое главное продолжать следить за ситуация в области соблюдения прав человека".

"Наша команда будет иметь полный доступ к центрам, где содержатся задержанные", - отметила она.

Делегация Управления ООН по правам человека во главе с Бачелет прибыла в Венесуэлу 19 июня. В ходе своего визита она встретилась с президентом республики Николасом Мадуро, лидером оппозиции Хуаном Гуайдо, членами парламента и Конституционной ассамблеи, а также представителями церкви и неправительственных организаций.

В свою очередь Мадуро дал положительную оценку визиту в страну верховного комиссара ООН по правам человека и выразил надежду на то, что он поможет установлению продуктивного сотрудничества между властями страны и международной организацией.

"Мы говорили с Бачелет почти два часа, и я считаю, что это был хороший визит", - сказал он в пятницу по итогам встречи. Его выступление транслировалось в Periscope.

"Надеюсь, дух этого визита определит новые отношение между Управлением ООН по правам человека и нашей страной", - добавил Мадуро.

По его словам, власти Венесуэлы гарантируют готовность прислушаться к рекомендациям Бачелет.