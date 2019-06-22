МВД Грузии возбудило дело по факту инцидента со съемочной группой телеканала "Россия-24"

ТБИЛИСИ, 22 июня. /ТАСС/. МВД Грузии возбудило уголовное дело по статьям незаконное воспрепятствование журналистам при осуществлении ими деятельности и насилие в связи с инцидентом, который произошел со съемочной группой телеканала "Россия-24" в Тбилиси. Об этом говорится в распространенном в субботу заявлении ведомства.

"Следствие началось по части 1 статьи 154 (незаконное воспрепятствование журналистам в осуществлении ими профессиональной деятельности) и подпунктам "б" и "в" части 1-прим статьи 126 (насилие, совершенное группой лиц в отношении двух или более лиц) Уголовного кодекса Грузии", - сказано в документе.