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Протесты в Грузии на фоне скандала с российской делегацией
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МВД Грузии возбудило дело по факту инцидента со съемочной группой телеканала "Россия-24"

Ранее в субботу корреспондент телеканала Станислав Бернвальд сообщил, что в Тбилиси неизвестные попытались втянуть съемочную группу в драку

ТБИЛИСИ, 22 июня. /ТАСС/. МВД Грузии возбудило уголовное дело по статьям незаконное воспрепятствование журналистам при осуществлении ими деятельности и насилие в связи с инцидентом, который произошел со съемочной группой телеканала "Россия-24" в Тбилиси. Об этом говорится в распространенном в субботу заявлении ведомства.

"Следствие началось по части 1 статьи 154 (незаконное воспрепятствование журналистам в осуществлении ими профессиональной деятельности) и подпунктам "б" и "в" части 1-прим статьи 126 (насилие, совершенное группой лиц в отношении двух или более лиц) Уголовного кодекса Грузии", - сказано в документе.

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ГрузияРоссияПротесты в Грузии на фоне скандала с российской делегацией
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