Митингующие в Тбилиси пообещали продолжить "мирную акцию" у парламента

ТБИЛИСИ, 23 июня. /ТАСС/. Несколько тысяч митингующих, которые в ночь на воскресенье переместились от здания парламента Грузии к офису правящей партии "Грузинская мечта - Демократическая Грузия", разошлись по домам, спев гимн Грузии. Кадры митинга в прямом эфире транслировала грузинская телекомпания " Pirveli ".

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"На сегодня мы расходимся, однако завтра встречаемся у парламента вновь в 19:00 (18:00 мск), чтобы опять продолжить мирную акцию", - сказал один из спикеров субботнего митинга Шота Дигмелашвили в интервью телеканалу.

Участники акции поблагодарили сотрудников полиции за обеспечение безопасности, а также извинились за то, что из-за их шествия к офису правящей партии стражам порядка в полночь пришлось следовать за ними, а также обеспечивать безопасность на месте.

Субботняя акция по своим масштабам уступала двум предыдущим, однако митингующим удалось перекрыть расположенный перед парламентом проспект Руставели. Они продолжали требовать отставки главы МВД Грузии Георгия Гахарии, проведения парламентских выборов по пропорциональной системе и освобождения людей, задержанных в ходе акции в четверг.