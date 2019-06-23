Болтон сообщил, что Трамп с нетерпением ждет встречи с Путиным в Осаке

ТЕЛЬ-АВИВ, 23 июня. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп с нетерпением ждет встречи с российским лидером Владимиром Путиным на саммите "двадцатки" в Японии. Об этом сообщил помощник президента США по национальной безопасности Джон Болтон в воскресенье на встрече с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху в Иерусалиме.

"Президент Трамп с нетерпением ожидает встречи с президентом Путиным на предстоящем саммите "двадцатки" в японской Осаке", - сказал Болтон, видео выступления которого распространила канцелярия главы правительства еврейского государства.

Помощник президента США прибыл накануне в Иерусалим для участия в трехсторонней встрече с секретарем Совета безопасности России Николаем Патрушевым и главой Совета национальной безопасности Израиля Меиром Бен-Шаббатом 24 и 25 июня.

"Я прибыл сюда для запланированной ранее трехсторонней встречи советников по национальной безопасности Израиля, России и США. Текущее развитие событий в регионе делает наш разговор еще более своевременным", - отметил Болтон. "Я надеюсь, что мы сможем в ближайшие несколько дней в Иерусалиме заложить основу для переговоров", - добавил он.

"Сильные отношения премьер-министра Нетаньяху с обоими президентами - Путиным и Трампом... - повышают шансы на успех и на большее согласование политики этих трех великих стран по критически важным вопросов безопасности", - резюмировал помощник главы Белого дома.

Саммит лидеров "двадцатки" пройдет в Осаке (Япония) с 28 по 29 июня. Президент США Дональд Трамп в интервью телеканалу Fox News, которое было показано 19 июня, заявил, что на полях саммита проведет встречи с президентом России Владимиром Путиным и председателем КНР Си Цзиньпином.