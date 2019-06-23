ОАЭ выступают за политическое решение ситуации в Персидском заливе

ТАСС, 23 июня. Государственный министр иностранных дел ОАЭ Анвар Гаргаш заявил, что кризисная ситуация, сложившаяся в регионе Персидского залива, может быть решена только политическим путем.

"Напряженность в Персидском заливе может быть снята только политическим путем, - написал он в воскресенье на своей странице в Twitter. - Кризис, нагнетаемый долгое время, требует коллективного внимания для того, чтобы добиться его деэскалации, а затем политического решения путем диалога и переговоров".

Гаргаш также отметил важность участия представителей властей стран региона для "достижения жизнеспособных решений".

Иранские вооруженные силы сбили 20 июня беспилотный разведывательный летательный аппарат ВМС США RQ-4. Соединенные Штаты в ответ, как утверждал в пятницу Трамп, подготовили военную операцию, предусматривавшую нанесение точечных ударов по трем объектам на территории Ирана. Согласно изложенной американским лидером информации, за 10 минут до начала этой операции он отдал приказ не проводить ее, посчитав ее непропорциональной действиям Тегерана.