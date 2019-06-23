Один из главных евроскептиков британского кабмина выразил поддержку кандидатуре Ханта

ЛОНДОН, 23 июня. /ТАСС/. Министр внешней торговли Великобритании Лиам Фокс, считавшийся одним из ведущих представителей лагеря евроскептиков в правящем кабинете Терезы Мэй, вопреки ожиданиям, поддержал в борьбе за пост будущего премьер-министра кандидатуру главы британского МИД Джереми Ханта. Об этом Фокс заявил в интервью воскресной телепрограмме Би-би-си "Шоу Эндрю Марра".

"Я думаю, что у Джереми Ханта есть хорошие шансы на успешное ведение переговоров, чтобы достичь новой сделки [об условиях Brexit] с Европейским союзом", - обосновал министр свое решение.

"Во-вторых, как [бывший] предприниматель, он [Хант] понимает нужды малого бизнеса. А для того, чтобы выиграть всеобщие выборы, мы должны быть партией малого бизнеса", - привел министр дополнительный аргумент в поддержку кандидатуры нынешнего руководителя Форин оффиса. Кроме того, Фокс, который в 2010-2011 годах был министром обороны, позитивно охарактеризовал и тот факт, что Хант происходит из семьи военнослужащего, что будут приветствовать избиратели из числа как действующих сотрудников вооруженных сил, так и ветеранской общественности.

В то же время, отвечая на вопрос ведущего программы, политического обозревателя Би-би-си Эндрю Марра, считает ли он, что приход к власти в стране соперника Ханта и фаворита премьерской гонки Бориса Джонсона грозит для страны рисками в сфере безопасности, Фокс дал понять, что это не так. "Как вы знаете, Борис был министром иностранных дел, который, например, курирует [службу британской внешней разведки] МI-6. Неужели вы думаете, что Тереза Мэй назначила бы его главой МИД, если бы у нее действительно были основания для беспокойства в отношении угрозы безопасности?" - вопросил Фокс.

Неожиданность ситуации вокруг нынешних политических предпочтений Фокса состоит в том, что они вместе с Джонсоном, а также еще одним известным евроскептиком Дэвидом Дэвисом после победы сторонников Brexit на референдуме 2016 года долгое время считались лидерами лагеря евроскептиков и крепкими политическими союзниками. В первый год правления Мэй тройка Джонсон-Дэвис-Фокс держала в своих руках фактически все бразды правления в британском кабинете министров. Джереми Хант же тогда, будучи министром здравоохранения, относился к прямо противоположному лагерю противников Brexit и укрепления связей страны с ЕС.

Однако в последние месяцы Фокс, так же как и еще один известный евроскептик - министр окружающей среды, продовольствия и сельскохозяйственного развития Майкл Гоув - стал придерживаться куда менее радикальных позиций по вопросу дальнейших отношений с европейским сообществом и "дрейфовать" в сторону противников "жесткого" Brexit, то есть выхода страны из ЕС без соглашения об условиях "развода" сторон.