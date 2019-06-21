Борис Джонсон. Без пяти минут британский премьер

Ну кто не знает, как выглядит Борис Джонсон? Уж очень сильно выделяется из ряда обыденных, скучных и довольно одинаковых политиков этот человек немного комического вида со шкодливой улыбкой на лице, растрепанными волосами соломенного цвета, в постоянно мешковатом, будто бы на размер больше, чем нужно, пиджаке и не совсем старательно отглаженной рубашке. В 2016 году, когда он был назначен на пост министра иностранных дел, бывший премьер-министр Швеции Карл Бильдт написал в Twitter: "Я хотел бы, чтобы это была шутка, но, боюсь, что это не так". Теперь же Джонсон находится в шаге от того, чтобы взять новую высоту и занять пост британского премьер-министра. И это вновь никакая не шутка.

I wish it was a joke, but I fear it isn't. Exit upon exit. pic.twitter.com/8qmlSkQNRj — Carl Bildt (@carlbildt) July 13, 2016

После отставки Терезы Мэй, вознесенной на политический олимп ураганом Brexit и им же низвергнутой, в правящей Консервативной партии начались внутренние выборы, в финал которых 19 июня вышли Джонсон и нынешний министр иностранных дел Джереми Хант. Теперь новый премьер будет избран путем голосования, в котором примут участие 160 тыс. рядовых членов тори. Исход этого голосования предсказать вроде бы труда не составляет. Все цифры на стороне Джонсона. Политик получил поддержку более половины фракции консерваторов в Палате общин (160 голосов, при том что у Ханта — всего 77). Еще более оптимистическими выглядят его перспективы, если взглянуть на прогнозы букмекерских контор — шансы Джонсона быть объявленным в конце июля новым премьер-министром оцениваются в 90%. И все же называть новым премьер-министром этого "британского Трампа" рано, а самым большим соперником Джонсона рискует стать он сам. Чего успел наговорить Джонсон Одна из серьезных проблем выпускника престижных Итона и Оксфорда и в прошлом яркого журналиста — его слишком острые и противоречивые заявления. Это и высказывания давно минувших дней, когда он, например, написал в 2007 году, что у Хиллари Клинтон "светлые крашеные волосы, пухлые губки и стальной взгляд голубых глаз, как у медсестры-садистки в психбольнице". Позже, уже став министром иностранных дел, Джонсон сильно ухудшил положение британки иранского происхождения Назанин Загари-Рэтклифф, осужденной в Иране на пять лет тюрьмы за участие в политическом заговоре. "Она просто учила людей журналистике", — отметил Джонсон, рассказывая в британском парламенте, зачем женщина вместе с малолетней дочкой поехала в Иран. Проблема была в том, что и сама Загари-Рэтклифф, и ее семья отрицали этот факт. После заявлений главы МИД женщину, которая уже отбывала тюремный срок, доставили в суд и выдвинули новое обвинение — в распространении антиправительственной пропаганды. В тюрьме она находится до сих пор, а Джонсона стали обвинять в профнепригодности. Покинув пост главы Форин-офиса, Джонсон вызвал волну негодования мусульман, когда написал в газете The Daily Telegraph, что одежда, закрывающая лицо мусульманских женщин, делает их похожими на грабителей в масках или почтовые ящики с прорезью для писем. Конечно, все эти заявления можно расценивать как специально продуманную стратегию по завоеванию симпатий правого электората. Но шуму они наделали немало, и до сих пор ни одни дебаты не обходятся без того, чтобы кандидата на пост главы правительства не пропесочили по этой теме. Так что с Brexit? Кстати, дебаты, да и вообще публичные выступления Джонсона стали еще одной проблемой для политика. Да, претендент на премьерское кресло — отличный оратор, который любит на потеху публике сдабривать свою речь смачными оборотами. Но когда дело доходит до конкретных ответов, то здесь политик уже не столь убедителен. Это хорошо показала его телевизионная дискуссия с основными соперниками, которая состоялась на этой неделе в эфире Би-би-си.

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За час Борис Джонсон не сумел дать ни одного прямого ответа, пытаясь постоянно увернуться от сложных вопросов — будь то тема налогов или строительства третьей взлетно-посадочной полосы в аэропорту Хитроу. Но наиболее странно выглядит его позиция по самому главному вопросу, который тревожит сегодня общество, — по теме Brexit. Основной пункт предвыборной кампании BoJo, как называют журналисты для краткости Джонсона, — Великобритания покинет ЕС 31 октября, что бы ни случилось. Но даже эту позицию Джонсон, который был движущей силой евроскептиков на референдуме 2016 года, не смог защитить. Один раз повторив свой главный тезис, кандидат в лидеры консерваторов практически ушел ото всех вопросов, не пояснив, как же это будет реализуемо на практике, не сильно ли британцы пострадают от взлетевших тарифов? Он даже не смог с уверенностью подтвердить, что страна на самом деле оформит с ЕС "развод" через четыре с половиной месяца. Возможно, потому что у самого Джонсона и его команды на это нет ответов. Ситуация в настоящий момент такова, что у нового премьер-министра, кем бы он ни был, просто нет возможности ни выйти из ЕС без сделки (британский парламент не согласует такой вариант), ни добиться от ЕС нового соглашения (Брюссель не готов возобновлять переговоры). Вообще, складывается ощущение, что Джонсон действует по принципу: главное — оказаться на Даунинг-стрит, 10, а там разберемся. Понять такой подход, конечно, можно — еще ни разу бывший собкор газеты The Daily Telegraph и мэр Лондона не подбирался так близко к заветной цели. Но у избирателей-консерваторов со всех концов Великобритании, которые получат возможность в течение месяца, до конца июля, порасспрашивать кандидатов об их позиции, такой подход может в конечном счете начать вызывать все более выраженное недовольство. Троянский конь неряшливости Надо признать, что, несмотря на все существующие риски, шансы Джонсона стать новым премьером, конечно, очень большие. Даже прошлогоднее расставание с женой, как и истории о его прошлых любовных похождениях и внебрачном ребенке, не уменьшили вероятности его победы. На пользу этого кандидата работает не только его популизм, не только его красноречие, но и, как это ни странно, его неряшливость в одежде, постоянная буффонада и имидж эдакого простачка. Многие помнят забавные фотографии Джонсона: болтающегося на подвесном тросе с британскими флажками в руке и в каске на голове, совершающего пробежку в цветастых гавайских шортах, перетягивающего канат, играющего в регби или стремящегося на работу на велосипеде.