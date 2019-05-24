Хроника объявленной смерти. Почему ушла Тереза Мэй

В повести колумбийского классика Габриэля Гарсии Маркеса "Хроника объявленной смерти" Сантьяго Назар заранее знал, что его убьют. Знали это и все окружающие, весь небольшой поселок. Но уйти от предначертанного финала юноше не было суждено — рок оказался намного сильнее отдельно взятого человека.

Когда в июле 2016 года Тереза Мэй сменила Дэвида Кэмерона на посту лидера Консервативной партии, было очевидно, что простой жизни ей ждать не придется. Зловещий Brexit только что уничтожил политическую карьеру ее преемника, рискнувшего выпустить из бутылки джинна евроскептицизма. Страна оказалась расколота по теме "развода" с ЕС, что отлично показал результат только что проведенного референдума (52% за Brexit и 48% — против).

Точно такая же глубокая линия разлома пролегла и через саму Консервативную партию, члены которой разделились во мнениях: в то время как одни были готовы на жесткий "развод", другие хотели сохранить максимально тесные отношения с ЕС. И именно Терезе Мэй торжественно вручили весь этот клубок противоречий вместе с ключами от премьерской резиденции на Даунинг-стрит.

Хотя три года назад масштаб всех сложностей, стоящих на пути выхода страны из ЕС, не осознавался большинством британцев, некоторые аналитики исполнили роль Кассандры. Они назвали Мэй премьером на время "бракоразводного процесса" с ЕС, компромиссной фигурой, выбранной партией, чтобы очистить авгиевы конюшни Brexit и уйти, передав эстафетную палочку новому лидеру партии. В итоге так оно и вышло.

Ошибка премьера

Справедливости ради стоит заметить, что столь беспросветным положение Мэй было не всегда. В самом начале ее премьерства рейтинги Консервативной партии оставались настолько впечатляющими, что лейбористы с их новым лидером, крайне левым политиком Джереми Корбином, как казалось, не представляли для тори абсолютно никакой опасности.

И именно тогда, в 2017 году, Тереза Мэй совершила свою самую главную ошибку, которая в итоге и стоила ей премьерского кресла, — она объявила о проведении досрочных выборов. Цель Мэй была понятна — воспользоваться слабостью оппонентов, о которой говорили все опросы общественного мнения, нарастить для консерваторов преимущество в Палате общин и самостоятельно вывести страну из ЕС, силами своей лишь партии и без оглядки на оппозицию.

Результат той авантюры хорошо известен и предопределил закат политической карьеры Мэй — консерваторы утратили большинство в Палате общин, хотя и победили. Мэй пришлось формировать правительство меньшинства при поддержке Демократической юнионистской партии (ДЮП) Северной Ирландии. Как говорится в пословице, с такими друзьями и враги не нужны: ведь именно ДЮП в этом году не поддержала тори ни на одном из голосований по теме соглашения с ЕС о Brexit.