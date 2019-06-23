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Нападение на танкеры в Оманском заливе
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США ужесточат антииранские санкции в ответ на сбитый беспилотник

Об этом 24 июня должен официально объявить американский президент Дональд Трамп
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© EPA-EFE/ABEDIN TAHERKENAREH

ВАШИНГТОН, 23 июня. /ТАСС/. Ужесточение санкционного режима против Тегерана, о котором 24 июня объявит президент США Дональд Трамп, станет ответом на сбитый иранскими силами американский беспилотный летательный аппарат и нападение на танкеры в Оманском проливе. Об этом заявил в воскресенье вице-президент США Майкл Пенс в интервью телеканалу CBS.

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"Мы ожидаем, что завтра [24 июня] президент объявит об очередном раунде санкций в ответ на сбитый Ираном американский беспилотник, а также на атаку на два танкера в [Оманском] проливе, которая явно была совершена Ираном", - отметил он.

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СШАИранТрамп, ДональдПенс, Майкл (Майк)Нападение на танкеры в Оманском заливе
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