США ужесточат антииранские санкции в ответ на сбитый беспилотник

ВАШИНГТОН, 23 июня. /ТАСС/. Ужесточение санкционного режима против Тегерана, о котором 24 июня объявит президент США Дональд Трамп, станет ответом на сбитый иранскими силами американский беспилотный летательный аппарат и нападение на танкеры в Оманском проливе. Об этом заявил в воскресенье вице-президент США Майкл Пенс в интервью телеканалу CBS .

"Мы ожидаем, что завтра [24 июня] президент объявит об очередном раунде санкций в ответ на сбитый Ираном американский беспилотник, а также на атаку на два танкера в [Оманском] проливе, которая явно была совершена Ираном", - отметил он.