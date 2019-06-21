Иран сбил беспилотник США. Переходит ли противостояние в горячую стадию?

Иран сбил 20 июня беспилотник CША RQ-4 Global Hawk. По версии Исламской Республики, летательный аппарат нарушил ее воздушное пространство. В Белом доме настаивают на противоположном: дрон атаковали над нейтральными водами. Президент США Дональд Трамп пригрозил Тегерану ответными мерами. По данным издания The New York Times, Белый дом намеревался нанести удар по целям в Иране утром 21 июня, однако в последний момент пересмотрел уже принятое решение.
Почему весь мир следит за кризисом вокруг беспилотника?
Инцидент с ликвидацией американского дрона — часть большой ближневосточной политики. С середины мая у водных границ Ирана подверглись атакам шесть нефтеналивных танкеров. Последний случай подобного рода произошел 13 июня в Ормузском проливе. Никто не взял на себя ответственность за нападение.
Для мировой экономики Ормузский пролив и Персидский залив имеют ключевое значение. Через воды Ормузского пролива ежедневно перевозится от 17 млн до 19 млн баррелей нефти. Атака на танкеры привела к росту цен на черное золото. Такой же эффект дал и удар по беспилотникам. Вскоре после инцидента стоимость нефти WTI возросла на 6,06%, а марки Brent — на 4,63%.
США обвиняют Иран в атаках на иностранные суда у своих границ. В мае-июне 2019 года Вашингтон дважды объявлял об увеличении своих военных контингентов на Ближнем Востоке. Американцы видят свою задачу в сдерживании Тегерана. На этом фоне конфликтные эпизоды у иранских границ с участием американцев могут привести к обмену ударами между сторонами.
Как Иран и США отреагировали на инцидент?
Тегеран устами элитного корпуса Стражей Исламской революции (КСИР) первым объявил об уничтожении американского дрона. В Вашингтоне с запозданием подтвердили, что потеряли связь с беспилотным аппаратом.
"Это была неспровоцированная атака на американское средство слежения, ни разу не нарушившее иранское воздушное пространство за время своей миссии", — заявил командующий ВВС США на Ближнем Востоке и в Юго-Западной Азии генерал-лейтенант Джозеф Гуастелла.
В МИД Ирана американских военных обвинили во лжи. Глава ведомства Джавад Зариф пригрозил представить инцидент на рассмотрение ООН, чтобы доказать, что США вводят международное сообщество в заблуждение. Позднее дипломат указал точные координаты места, где был сбит беспилотник, подчеркнув, что речь идет об иранских территориальных водах.
Как оценил произошедшее Дональд Трамп?
Президент США Дональд Трамп откликнулся твитом, в котором назвал действия Ирана "большой ошибкой". По данным Reuters, 20 июня американский президент предупредил Тегеран об ударе по его военным целям, который Вашингтон намерен нанести в ближайшем будущем. Согласно сведениям, попавшим в распоряжение The New York Times, американцы назначили атаку на утро пятницы, 21 июня. Однако в последний момент Трамп распорядился отменить операцию.
В разговоре со СМИ политик взял примирительный тон. "Трудно поверить, что наш дрон был сбит намеренно, если вы хотите знать правду, — заявил Трамп. — На борту этой машины не было никого из наших людей. Разрешите мне заметить вам, что все было бы совсем по-другому, если бы кто-то из наших там был".
Почему Трамп не ответил ударом на удар?
В американском политическом классе многие выступают против войны. Вооруженное столкновение с Тегераном не входит в планы партии демократов, располагающей большинством в Палате представителей Конгресса США. В 2015 году при президенте-демократе Бараке Обаме США заключили Венское соглашение с Ираном, приведшее к отмене действовавших до того санкций против Исламской Республики.
Один из фаворитов избирательной гонки в США сенатор-демократ Элизабет Уоррен предостерегла Трампа от "эскалации на Ближнем Востоке". "Президент обещал вернуть наши войска домой. Вместо этого он сделал так, что мы вышли из сделки с Ираном, которая оправдывала себя, и спровоцировал еще один ненужный конфликт".
Лидер демократического меньшинства в Сенате Чак Шумер упрекнул Белый дом в недальновидности. "Президент, может быть, и не намеревается втягиваться в конфликт с Ираном, но мы обеспокоены, что он и его администрация все равно могут оказаться втянутыми в нее", — заявил политик.
Того же мнения и спикер Палаты представителей демократ Нэнси Пелоси, призвавшая "сделать все, что в нашей власти, чтобы добиться деэскалации конфликта".
Помимо давления демократов свою роль могло сыграть стремление самого Дональда Трампа избегать долговременных военных конфликтов. За два с половиной года своего правления президент лишь дважды прибегал к военным ударам — в обоих случаях речь шла о краткосрочных операциях в Сирии. В начале 2019 года по распоряжению Трампа американский военный контингент в этой стране был существенно сокращен. Инициатива президента США вызвала негодование главы Пентагона "ястреба" Джеймса Мэттиса, который предпочел подать в отставку.