Иран сбил беспилотник США. Переходит ли противостояние в горячую стадию?

Инцидент с ликвидацией американского дрона — часть большой ближневосточной политики. С середины мая у водных границ Ирана подверглись атакам шесть нефтеналивных танкеров. Последний случай подобного рода произошел 13 июня в Ормузском проливе. Никто не взял на себя ответственность за нападение.

Для мировой экономики Ормузский пролив и Персидский залив имеют ключевое значение. Через воды Ормузского пролива ежедневно перевозится от 17 млн до 19 млн баррелей нефти. Атака на танкеры привела к росту цен на черное золото. Такой же эффект дал и удар по беспилотникам. Вскоре после инцидента стоимость нефти WTI возросла на 6,06%, а марки Brent — на 4,63%.

США обвиняют Иран в атаках на иностранные суда у своих границ. В мае-июне 2019 года Вашингтон дважды объявлял об увеличении своих военных контингентов на Ближнем Востоке. Американцы видят свою задачу в сдерживании Тегерана. На этом фоне конфликтные эпизоды у иранских границ с участием американцев могут привести к обмену ударами между сторонами.