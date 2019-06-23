В США конгрессмен-демократ Джо Сестак объявил о вступлении в президентскую гонку

НЬЮ-ЙОРК, 23 июня. /ТАСС/. Конгрессмен-демократ от штата Пенсильвания Джо Сестак объявил о вступлении в президентскую предвыборную гонку, становясь 24-м представителем Демократической партии, претендующим на выдвижение от нее кандидатом на выборах 2020 года. Свое видеообращение адмирал ВМС США в отставке разместил в воскресенье на своем сайте .

"Приветствую и благодарю за то, что присоединились ко мне в момент, когда я объявляю о своем выдвижении кандидатом на пост президента Соединенных Штатов Америки", - сказал он. По словам Сестака, о своем решении он объявил несколько позже других претендентов на выдвижение кандидатом от Демократической партии из-за того, что его дочь боролась с раком, лишь недавно победив недуг.

Сестак, который был избран в Конгресс в 2006 году, в своем видеообращении подчеркнул, что намерен защищать права рабочего класса. "Наша страна отчаянно нуждается в президенте, который будет иметь глубокий мировой опыт и понимать все элементы нашего национального могущества, начиная с нашей экономики и дипломатии и кончая силой наших идеалов и наших ВС, учитывая все их ограничения", - заключил он.

Помимо Сестака, о намерении выдвигаться кандидатом на пост президента США от Демократической партии объявили 23 претендента. Те из них, кто сможет по итогам по крайней мере трех опросов получить поддержку 1% избирателей и собрать пожертвования минимум от 65 тыс. избирателей, будут участвовать в первых двух общенациональных теледебатах, которые пройдут 26-27 июня в Майами (штат Флорида) и в Детройте (штат Мичиган) 30-31 июля.

Для участия в следующих двух теледебатах условия ужесточены - претенденты должны получить минимум 2% поддержки по итогам опросов и собрать пожертвования у 130 тыс. избирателей. Ранее Национальный комитет Демократической партии объявил, что в общей сложности запланированы 12 теледебатов претендентов, причем шесть из них состоятся еще до конца нынешнего года, а еще шесть - с января по апрель 2020 года.

О предвыборной кампании

Старт предвыборной кампании в США будет дан в феврале 2020 года. 3 февраля в Айове продут собрания партийных активистов, на которых будут избирать делегатов сначала на местные партконференции Демократической партии, затем - на конференцию штата, после - на национальный съезд.

В штате Нью-Гэмпшир 11 февраля пройдут первые в стране первичные выборы, которые отличаются от предвыборных собраний тем, что на них избираются делегаты сразу на национальный съезд, который пройдет 13-16 июля 2020 года в Милуоки (штат Висконсин). Там будет названо имя соперника Дональда Трампа в борьбе за пост президента. Еще одно отличие собраний партийных активистов от первичных выборов в том, что первые организуются местными отделениями партий, а вторые - избирательными комиссиями отдельных штатов.

Республиканцы проведут свой предвыборный съезд с 24 по 27 августа 2020 года в городе Шарлотт (штат Северная Каролина). 59-е выборы президента США состоятся 3 ноября 2020 года.