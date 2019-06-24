Власти Ирана заявили, что кибератаки против Тегерана не увенчались успехом

ТАСС, 24 июня. Кибератаки против Ирана, информация о которых появилась в субботу в СМИ, оказались безуспешными. Об этом написал в понедельник на своей странице в Twitter иранский министр информационно-коммуникационных технологий Мохаммад Джавад Азари Джахруми.

"Средства массовой информации спрашивают о кибератаках против Ирана, - написал Джахруми. - Атаки не увенчались успехом, хотя [их организаторы] приложили много усилий".

По словам министра, "в минувшем году иранской стороне удалось обезвредить 33 млн кибератак". "Хочу отметить, что мы уже в течение долгого времени имеем дело с кибертерроризмом", - добавил он.

В субботу газета The Washington Post со ссылкой на свои источники в американской разведке сообщила, что президент США Дональд Трамп одобрил проведение американским министерством обороны кибератаки, в результате которой иранские компьютерные системы, используемые для управления запуском ракет, были отключены. Белый дом и Киберкомандование ВС США отказались прокомментировать данную информацию.