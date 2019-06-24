В МИД Ирана обеспокоены поддержкой Лондона позиции Вашингтона по Тегерану

ТАСС, 24 июня. Позиция Великобритании в отношении Ирана, которая фактически повторяет подход США, недопустима для Тегерана. Об этом в понедельник заявил официальный представитель МИД Ирана Аббас Мусави.

"Мы выступаем против последних заявлений замглавы МИД Великобритании по делам Ближнего Востока Эндрю Маррисона. Солидаризация Лондона с политикой Вашингтона для Ирана неприемлема", - приводит слова Мусави агентство Tasnim. Он подчеркнул, "такой подход Великобритании является неконструктивным".

В воскресенье Маррисон в специальном коммюнике Форин оффиса подтвердил оценку Великобритании, согласно которой Иран почти наверняка несет ответственность за недавние нападения на танкеры в Оманском заливе. Лондон призвал руководство Ирана к прекращению действий, которые ведут к эскалации международной напряженности в контексте произошедших событий.

В воскресенье британский дипломат провел в Тегеране встречи с вице-президентом Ирана по делам женщин и семьи Масуме Эбтекар, замглавы иранского МИД Аббасом Арагчи, председателем Стратегического совета по внешним связям Ирана, экс-министром иностранных дел республики Сейедом Камалом Харрази и замглавы Организации по атомной энергии Ирана (ОАЭИ) Бехрузом Камальванди.

13 июня в Оманском заливе на двух танкерах после предполагаемого нападения произошли взрывы и пожары, причины происшествия устанавливаются. Экипаж японского судна Kokuka Courageous взял на борт эсминец ВМС США Bainbridge, а команду норвежского танкера Front Altair, в которую входили в том числе россияне, иранские пограничники эвакуировали в свой порт Джаск. США возложили ответственность за инцидент на Иран, их поддержали Великобритания и Саудовская Аравия. МИД Ирана отверг эти обвинения.