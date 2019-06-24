Китай пожелал КНДР и США сближения после обмена посланиями между Трампом и Ким Чен Ыном

ПЕКИН, 24 июня. /ТАСС/. Китай желает КНДР и Соединенным Штатам потепления в межгосударственных отношениях и надеется на дальнейшие активные контакты между американским президентом Дональдом Трампом и северокорейским лидером Ким Чен Ыном. Об этом заявил в понедельник официальный представитель МИД КНР Гэн Шуан, комментируя недавний обмен письмами между лидерами двух стран.

"Мы надеемся, что лидеры Китая и КНДР продолжат взаимодействовать в том же духе в соответствии со сложившейся тенденцией, что они по-прежнему будут предпринимать шаги, стимулирующие продвижение диалога", - отметил он на регулярном брифинге.

Дипломат напомнил, что международное сообщество ожидает от Вашингтона и Пхеньяна конструктивных мер, благодаря которым будет решена проблема Корейского полуострова, на протяжении десятилетий дестабилизирующая ситуацию в регионе. "Мы готовы активизировать переговоры со всеми заинтересованными сторонами, в том числе с КНДР и США, ради прогресса в консультациях по этому вопросу, в интересах обеспечения региональной и всеобщей стабильности", - подытожил Гэн Шуан.

Ранее в этом месяце Трамп сообщил, что получил послание от Ким Чен Ына. Президент США поблагодарил лидера КНДР за письмо, назвав послание "очень хорошим и теплым". 23 июня агентство ЦТАК информировало, что Ким Чен Ын ознакомился с посланием американского президента и назвал его содержание отличным.