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СМИ: иранский рыбак обнаружил новые обломки сбитого беспилотника США

Агентство Tasnim опубликовало фотографии с изображениями фрагментов аппарата, которые, как утверждается, являются частями RQ-4

ТАСС, 24 июня. /ТАСС/. Иранский рыбак выловил в южных территориальных водах страны обломки, которые предположительно являются частями сбитого ВВС Корпуса стражей исламской революции (КСИР) американского беспилотника. Об этом сообщает в понедельник агентство Tasnim.

Издание опубликовало фотографии, где изображен рыбак и фрагменты с эмблемой ВВС США, похожие на поврежденное крыло или хвостовую часть летательного аппарата.

В пятницу КСИР уже продемонстрировал журналистам обломки летательного аппарата, которые, как утверждалось, являются частями сбитого беспилотника. На фотографиях журналистов были видны обломки некоего аппарата и части фюзеляжа.

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Иранские вооруженные силы сбили 20 июня беспилотный разведывательный летательный аппарат ВМС США RQ-4. По версии Тегерана, летательный аппарат находился в воздушном пространстве Ирана, а его фрагменты упали в иранские территориальные воды. В свою очередь представитель Центрального командования Вооруженных сил США (СЕНТКОМ) Билл Урбан заявил, что аппарат был сбит в международном воздушном пространстве над Ормузским проливом. Эта ситуация привела к очередному витку напряженности в отношениях Тегерана и Вашингтона.

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