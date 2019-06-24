СМИ: иранский рыбак обнаружил новые обломки сбитого беспилотника США

ТАСС, 24 июня. /ТАСС/. Иранский рыбак выловил в южных территориальных водах страны обломки, которые предположительно являются частями сбитого ВВС Корпуса стражей исламской революции (КСИР) американского беспилотника. Об этом сообщает в понедельник агентство Tasnim.
#Iranian fishermen found more pieces of the #US Navy MQ-4C Triton #drone that was shot down by #IRGC Aerospace Forces missile fire in country’s southern territorial waters pic.twitter.com/i8zu6ta9rm— Tasnim News Agency (@Tasnimnews_EN) 24 июня 2019 г.
Издание опубликовало фотографии, где изображен рыбак и фрагменты с эмблемой ВВС США, похожие на поврежденное крыло или хвостовую часть летательного аппарата.
В пятницу КСИР уже продемонстрировал журналистам обломки летательного аппарата, которые, как утверждалось, являются частями сбитого беспилотника. На фотографиях журналистов были видны обломки некоего аппарата и части фюзеляжа.
Иранские вооруженные силы сбили 20 июня беспилотный разведывательный летательный аппарат ВМС США RQ-4. По версии Тегерана, летательный аппарат находился в воздушном пространстве Ирана, а его фрагменты упали в иранские территориальные воды. В свою очередь представитель Центрального командования Вооруженных сил США (СЕНТКОМ) Билл Урбан заявил, что аппарат был сбит в международном воздушном пространстве над Ормузским проливом. Эта ситуация привела к очередному витку напряженности в отношениях Тегерана и Вашингтона.