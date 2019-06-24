Помпео назвал продуктивной встречу с саудовским королем

ТАСС, 24 июня. Госсекретарь США Майкл Помпео назвал продуктивной встречу с королем Саудовской Аравии Сальманом бен Абдель Азизом Аль Саудом. Об этом американский дипломат написал в понедельник в Twitter.
Productive meeting with King Salman bin Abdulaziz Al Saud today to discuss heightened tensions in the region and the need to promote maritime security in the Strait of Hormuz. Freedom of navigation is paramount. pic.twitter.com/efuZq5EOpK— Secretary Pompeo (@SecPompeo) 24 June 2019
"Сегодняшняя встреча с королем Сальманом бен Абдель Азизом Аль Саудом, посвященная обсуждению напряженной ситуации в регионе и необходимости обеспечить безопасность морских путей в Ормузском проливе, была продуктивной", - заявил Помпео. Он также добавил, что "не меньшее внимание было уделено проблеме свободы мореплавания".
Ранее Саудовское агентство печати сообщило о том, что король Сальман принял госсекретаря США в своей резиденции в Джидде. После обсуждения региональной повестки с саудовским монархом Майкл Помпео отправился в Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ).
23 июня Помпео заявил, что отправляется в Саудовскую Аравию и ОАЭ для проведения переговоров в связи с ситуацией вокруг Ирана. Говоря о своей поездке на Аравийский полуостров, госсекретарь подчеркнул, что собирается провести переговоры с представителями ОАЭ и Саудовской Аравии с целью "убедиться в стратегической согласованности" США со своими союзниками по ситуации вокруг Ирана. По его словам, планируется обсудить возможности "создания глобальной коалиции" против Тегерана.