Помпео назвал продуктивной встречу с саудовским королем

ТАСС, 24 июня. Госсекретарь США Майкл Помпео назвал продуктивной встречу с королем Саудовской Аравии Сальманом бен Абдель Азизом Аль Саудом. Об этом американский дипломат написал в понедельник в Twitter.

"Сегодняшняя встреча с королем Сальманом бен Абдель Азизом Аль Саудом, посвященная обсуждению напряженной ситуации в регионе и необходимости обеспечить безопасность морских путей в Ормузском проливе, была продуктивной", - заявил Помпео. Он также добавил, что "не меньшее внимание было уделено проблеме свободы мореплавания".

Ранее Саудовское агентство печати сообщило о том, что король Сальман принял госсекретаря США в своей резиденции в Джидде. После обсуждения региональной повестки с саудовским монархом Майкл Помпео отправился в Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ).

23 июня Помпео заявил, что отправляется в Саудовскую Аравию и ОАЭ для проведения переговоров в связи с ситуацией вокруг Ирана. Говоря о своей поездке на Аравийский полуостров, госсекретарь подчеркнул, что собирается провести переговоры с представителями ОАЭ и Саудовской Аравии с целью "убедиться в стратегической согласованности" США со своими союзниками по ситуации вокруг Ирана. По его словам, планируется обсудить возможности "создания глобальной коалиции" против Тегерана.