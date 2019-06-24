Трамп заявил, что США экономически не заинтересованы в охране Ормузского пролива

ТАСС, 24 июня. Президент США Дональд Трамп заявил, что его страна экономически не заинтересована в охране судоходства в Ормузском проливе, через который на мировой рынок доставляется большая часть ближневосточной нефти, поскольку Соединенные Штаты сами стали крупным производителем этого сырья. Об этом он написал в понедельник на своей личной странице в Twitter .

На фоне роста напряженности между США и Ираном, в том числе в районе Персидского залива и Ормузского пролива, Трамп заявил, что охраной своих нефтяных танкеров в этом районе мира должны заниматься Китай, Япония и другие страны, зависящие от поставок нефти с Ближнего Востока. Американский лидер вновь заявил, что целью политики США в отношении Ирана являются недопущение создания этой страной ядерного оружия и прекращения поддержки терроризма, в которой Вашингтон обвиняет Тегеран.

"Китай получает 91% своей нефти из [Ормузского] пролива, Япония - 62% и многие другие страны точно так же, - написал президент США. - Так что мы охраняем судоходные пути для других стран (много лет) за нулевую компенсацию! Все эти страны должны защищать свои суда на этом пути, который всегда был опасным". "Нам даже и не нужно там быть, потому что США недавно стали (с большим преимуществом) крупнейшим производителем энергоносителей во всем мире", - заявил Трамп.

"Требование США к Ирану очень простое - никаких ядерных вооружений и прекращение спонсорской поддержки террора!" - добавил американский президент.

13 июня в Оманском заливе на двух танкерах после предполагаемого нападения произошли взрывы и пожары, причины происшествия устанавливаются. Экипаж японского судна Kokuka Courageous взял на борт эсминец ВМС США Bainbridge, а команду норвежского танкера Front Altair, в которую входили в том числе россияне, иранские пограничники эвакуировали в свой порт Джаск. США возложили ответственность за инцидент на Иран, их поддержали Великобритания и Саудовская Аравия. МИД Ирана отверг эти обвинения.