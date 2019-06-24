Члены украинской делегации признали, что не находят поддержки на летней сессии ПАСЕ

КИЕВ, 24 июня. /ТАСС/. Делегация Украины обратилась в регламентный комитет Парламентской ассамблеи Совета Европы, требуя отстранить председателя ассамблеи Лилиан Мори Паскье от ведения нынешней сессии ПАСЕ. Об этом на своей странице в Facebook сообщил глава украинской делегации Владимир Арьев. По его мнению, Лилиан Мори Паскье "допустила грубое нарушение регламента, самовольно изменив повестку дня".

Участники летней сессии утвердили на понедельник рассмотрение доклада главы регламентного комитета организации Петры де Суттер о "Совершенствовании процесса принятия решений Парламентской ассамблеи относительно полномочий и голосования", который содержит резолюцию, позволяющую России подать заявку на участие в сессии.

В свою очередь входящая в состав украинской делегации вице-спикер Верховной рады Ирина Геращенко на своей странице в Facebook признала, что тема Украина на сегодняшнем заседании практически отсутствовала.

"Ни одного упоминания об Украине, - написала она. - Боремся и сегодня. Только раньше в наше совместное отстаивание интересов Украины активно включался президент и его администрация, звоня иностранным коллегам, призывая совместно отстаивать принципы. Сегодня мы фактически остались одни".

Выступая на сессии, Лилиан Мори Паскье напомнила, что в этом году Совет Европы празднует свою 70-летнюю годовщину. "Наш долг - сделать все для того, чтобы наша организация могла продолжать усилия, направленные на создание более тесного союза между государствами и народами Европы во имя сохранения ценностей, на которых основана наша организация: мир, права человека, демократия, верховенство права", - заявила она.

Комментируя происходящее в ПАСЕ, вице-спикер Госдумы Петр Толстой отметил, что в Москве внимательно следят за дискуссиями, которые идут на площадке Парламентской ассамблеи. "Приятно отметить, что пока здравомыслящему большинству наших коллег-депутатов в ПАСЕ удается противостоять некоторой истеричности небольшого меньшинства", - подчеркнул депутат.

Он также проинформировал, что делегация Федерального собрания РФ в ПАСЕ в понедельник вылетит в Страсбург, как только будет принята резолюция по докладу комитета ПАСЕ по регламенту, призванная гарантировать равноправие всех национальных делегаций.

В апреле 2014 года делегация РФ в ПАСЕ была лишена права голоса из-за событий на Украине и воссоединения Крыма с Россией.