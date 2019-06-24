Помпео обсудил с наследным принцем Абу-Даби меры по противодействию Ирану

ВАШИНГТОН, 24 июня. /ТАСС/. Госсекретарь США Майкл Помпео и наследный принц Абу-Даби, заместитель верховного главнокомандующего ВС Объединенных Арабских Эмиратов Мухаммед бен Заид Аль Нахайян в ходе состоявшейся в понедельник встречи обсудили вопросы обеспечения свободы судоходства в Ормузском проливе, а также противодействие Ирану.

"Сегодня в Абу-Даби с Мухаммедом бен Заидом Аль Нахайяном [состоялась] прекрасная беседа о необходимости содействия свободе судоходства в Ормузском проливе и совместной работы по противодействию злонамеренной деятельности Ирана", - написал на своей странице в Twitter Помпео.

23 июня Помпео заявил, что отправляется в Саудовскую Аравию и Объединенные Арабские Эмираты для проведения консультаций в связи с событиями, касающимися Ирана. Как ранее сообщил Госдепартамент, в ходе встречи с королем Саудовской Аравии Сальманом бен Абдель Азизом Аль Саудом и наследным принцем Мухаммедом бен Сальманом Аль Саудом также обсуждались вопросы обеспечения свободы судоходства в Ормузском проливе и меры по противодействию Ирану.

В понедельник агентство Reuters со ссылкой на представителя американского внешнеполитического ведомства сообщило, что Соединенные Штаты вместе с союзниками создают коалицию с целью обеспечения свободы судоходства в регионе Персидского залива.