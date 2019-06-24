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Протесты в Грузии на фоне скандала с российской делегацией

Участники массового митинга в Тбилиси окружили здание парламента и спели гимн Грузии

Среди демонстрантов преимущественно была молодежь

ТБИЛИСИ, 24 июня. /ТАСС/. Демонстранты в Тбилиси завершили пятый день массовых митингов, окружив живой цепью здание парламента Грузии. Кадры с акции в прямом эфире транслировала грузинская телекомпания Pirveli.

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Несколько тысяч демонстрантов, преимущественно молодежь, с грузинскими флагами и фейерверками исполнили гимн Грузии и разошлись. По словам участников митинга, живая цепь вокруг парламента - это символический жест, призванный дать понять властям, что глава МВД Георгий Гахария, отставки которого они требуют, не сможет войти в здание и предстать перед депутатами с отчетом о разгоне митинга 20 июня. Точная дата выступления Гахария все еще уточняется.

Митинг в понедельник начался в 19:00 (18:00 мск). В нем приняли участие многие известные общественные деятели, в том числе супруга экс-президента Грузии Георгия Маргвелашвили Мака Чичуа. На акции прозвучал гимн Евросоюза.

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ГрузияПротесты в Грузии на фоне скандала с российской делегацией
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