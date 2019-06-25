Патрушев, Болтон и Бен-Шаббат проводят трехсторонние переговоры по Сирии

ИЕРУСАЛИМ, 25 июня. /ТАСС/. Секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев, помощник президента США по национальной безопасности Джон Болтон и глава Совета национальной безопасности Израиля Меир Бен-Шаббат начали трехсторонние переговоры по Сирии.

Перед тем, как собеседники удалились в комнату для переговоров, к ним обратился с приветственной речью премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху. Главы делегаций России, США и Израиля также сфотографировались с Нетаньяху. Перед началом церемонии открытия встречи Патрушев, Болтон и Бен-Шаббат также успели кратко пообщаться втроем.

Патрушев прибыл в Иерусалим в понедельник и уже провел здесь отдельные двусторонние переговоры с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху, главой Совета национальной безопасности Израиля Меиром Бен-Шаббатом и помощником президента США по национальной безопасности Джоном Болтоном.

На встрече Патрушева и Нетаньяху в понедельник обсуждались российско-израильское сотрудничество в противодействии терроризму, вопросы обеспечения безопасности российских граждан в Израиле, углубление взаимодействия по линии правоохранительных органов, спецслужб и оборонных ведомств, а также другие вопросы сотрудничества в различных сферах. На переговорах с Болтоном, которые продлились полтора часа, особое внимание было уделено вопросам стратегической стабильности и контроля над вооружениям. По инициативе США одной из тем беседы стала ситуация в Венесуэле. Как сообщил журналистам пресс-секретарь Патрушева Евгений Аношин, секретарь Совбеза РФ вновь обозначил неизменную российскую позицию, которая заключается в необходимости диалога с целью преодоления внутриполитического кризиса в Венесуэле.

Идеи делегации РФ

Как заявлял ранее Патрушев, на предстоящих трехсторонних переговорах их участники планируют сосредоточиться на тех шагах, которые необходимо сделать для обеспечения внутриполитического урегулирования в Сирии, уничтожения оставшихся террористов, гуманитарного содействия и социально-экономического восстановления страны. Он добавил, что российская делегация привезла конкретные идеи позитивных шагов, которые можно предпринять с подключением стран Ближневосточного региона. Патрушев выразил надежду на то, что запланированная на вторник трехсторонняя встреча с коллегами из США и Израиля станет основой для рабочих контактов между профильными ведомствами трех стран.

20 июня в Уфе секретарь Совбеза РФ заявил журналистам, что российская сторона намерена донести на встрече в Иерусалиме до своих коллег из Израиля и США также и позицию Ирана по сирийскому урегулированию, поскольку именно эта страна внесла существенный вклад в борьбу с терроризмом в Сирии.