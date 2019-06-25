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Египет пока не планирует новых контрактов с Россией в сфере ВТС

При этом министерства иностранных дел и обороны двух стран находятся в постоянной координации

МОСКВА, 25 июня. /ТАСС/. Заключение каких-либо новых контрактов между Россией и Египтом в сфере военно-технического сотрудничества в ближайшем будущем пока не планируется. Об этом в интервью ТАСС заявил министр иностранных дел Египта Самех Шукри.

"Каких-либо конкретных планов по существующим или будущим контрактам нет, но министерства иностранных дел и обороны обеих стран находятся в постоянной координации, поскольку египетские вооруженные силы по-прежнему в значительной степени оснащены советской военной техникой", - сказал он.

По словам главы египетского МИД, переговоры по вопросу производства вооружений по российской лицензии в Египте также не ведутся.

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