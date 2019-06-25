Египет на саммите РФ - Африка предложит уделить внимание инвестициям в регион

МОСКВА, 25 июня. /ТАСС/. Египет на саммита Россия - Африка, который пройдет 24 октября в Сочи, предложит участникам встречи сосредоточиться на вопросе расширения инвестиций в инфраструктуру региона. Об этом в интервью ТАСС заявил министр иностранных дел Египта Самех Шукри.

Первый саммит Россия - Африка пройдет под сопредседательством президентов России и Египта Владимира Путина и Абделя Фаттаха ас-Сиси. "Президент ас-Сиси в Египте активно поощрял всех африканских партнеров сосредоточиться на вопросах расширения торговли и инвестиций в инфраструктуру Африки, - отметил глава МИД Египта, отвечая на вопрос о повестке предстоящего форума. - Развитие инфраструктуры будет иметь решающее значение для расширения связей внутри континента и устойчивого экономического роста".

"Это сигнал, который, я думаю, услышан партнерами Африки, среди них, конечно, Российская Федерация", - добавил Шукри.