Посол при НАТО: США пока не имеют защиты от российских крылатых ракет

БРЮССЕЛЬ, 25 июня. /ТАСС/. США пока не имеют систем защиты от российских крылатых ракет, которые, по мнению Вашингтона, нарушают Договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД). Об этом заявила во вторник посол США при НАТО Кей-Бейли Хатчисон на брифинге в Брюсселе в преддверии встречи министров обороны стран НАТО 26-27 июня.

"У нас сейчас нет систем защиты от этих ракет, но мы будем искать ответ на нарушения Россией ДРСМД, в частности, в сфере новых разработок", - сказала она.

По словам Кей-Бейли Хатчисон, "США изучают возможный ответ на прекращение действия ДРСМД в сфере обычных (неядерных) вооружений".