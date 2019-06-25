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Выход США и России из ДРСМД
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Посол при НАТО: США пока не имеют защиты от российских крылатых ракет

Посол США при НАТО Кей-Бейли Хатчисон AP Photo/Virginia Mayo
Описание
Посол США при НАТО Кей-Бейли Хатчисон
© AP Photo/Virginia Mayo

БРЮССЕЛЬ, 25 июня. /ТАСС/. США пока не имеют систем защиты от российских крылатых ракет, которые, по мнению Вашингтона, нарушают Договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД). Об этом заявила во вторник посол США при НАТО Кей-Бейли Хатчисон на брифинге в Брюсселе в преддверии встречи министров обороны стран НАТО 26-27 июня.

"У нас сейчас нет систем защиты от этих ракет, но мы будем искать ответ на нарушения Россией ДРСМД, в частности, в сфере новых разработок", - сказала она.

По словам Кей-Бейли Хатчисон, "США изучают возможный ответ на прекращение действия ДРСМД в сфере обычных (неядерных) вооружений".

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