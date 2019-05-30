Гарант мира и безопасности. Что говорили о ДРСМД российские и зарубежные политики

ТАСС-ДОСЬЕ. 30 мая 2019 года президент России Владимир Путин внес на рассмотрение Госдумы проект закона о приостановлении действия Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД). Редакция ТАСС-ДОСЬЕ подготовила подборку высказываний об этом документе.

Американские политики

Президент США Дональд Трамп: "Пока кто-то нарушает это соглашение, мы не будем единственными, кто его придерживается"; "Мы собираемся расторгнуть соглашение. Затем мы собираемся разрабатывать вооружения (ракеты средней и меньшей дальности - здесь и далее прим. ТАСС-ДОСЬЕ), если они (Россия) не поумнеют, и если другие не поумнеют и не скажут, что давайте не будем разрабатывать это ужасные ядерные вооружения" (20 октября 2018 года, в ходе выступления перед сторонниками в штате Невада).

Советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон: "Давайте посмотрим сначала на реальную ситуацию. Договор нарушался, договор устарел, и договор не охватывает абсолютно все заинтересованные стороны"; "В настоящее время существует новая стратегическая реальность и необходимы новые нужды, новые требования, которые не являются частью положений существующего договора" (на пресс-конференции в Москве 23 октября 2018 года).

Сенатор-республиканец Рэнд Пол (от штата Кентукки): "Джон Болтон не должен допускаться в сферы, связанные с внешней политикой США. Это уничтожит десятилетия работы по двухстороннему контролю над вооружениями, начатой президентом Рейганом. Мы не должны этого делать, нам нужно стремиться решить проблемы, связанные с этим договором, и двигаться вперед" (21 октября 2018 года в Twitter).

Сенатор-демократ Роберт Менендес (от штата Нью-Джерси): "Выход из этого договора без комплексной стратегии, которая бы устраняла его базовые стратегические последствия, и без консультаций с Конгрессом или нашими союзниками угрожает долгосрочным интересам национальной безопасности Соединенных Штатов. Президент мог бы работать в рамках договора о РСМД, чтобы наилучшим образом защитить нашу национальную безопасность и наших союзников, но вместо этого он отдает политическую победу в руки Владимиру Путину и еще больше изолирует Соединенные Штаты на международной арене" (заявление от 21 октября 2018 года).

Экс-госсекретарь США Хиллари Клинтон: "Я думаю, это [выход из Договора о РСМД] подарок Путину" (выступая в Джорджтаунском университете 6 февраля).

Бывший посол США в России Майкл Макфол: "Выход из Договора о РСМД в интересах Кремля. Главные проигравшие - наши европейские союзники" (21 октября 2018 года, Twitter).

Российские политики

Президент России Владимир Путин: "Что является формальным предлогом для возможного выхода наших партнеров из ДРСМД? Обвинения в наш адрес в его нарушении. Но, как обычно, никаких доказательств для этого не предъявляется. А Соединенные Штаты уже его нарушили"; "Если США выйдут из этого договора, ДРСМД, самый главный вопрос - что они будут делать с этими ракетами. Если они будут поставлены в Европу, то, естественно, мы должны будем ответить зеркально. И европейские страны, которые согласятся с этим должны будут понимать, что они ставят свои собственные интересы под угрозу возможного ракетного удара" (на пресс-конференции по итогам переговоров с премьер-министром Италии Джузеппе Конте 24 октября 2018 года). "США надо было не выдумывать поводы, чтобы выйти из договора. Нужно было действовать по-честному. Но они сами все нарушают, а потом ищут оправдания и назначают виновных. И своих сателлитов мобилизуют, которые аккуратненько, но все-таки "подхрюкивают" американцам по этому вопросу" (в послании Федеральному собранию 20 февраля 2019 года).

Глава комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев: "Мы в Совете Федерации проводили на этот счет специальные слушания. Как нам досконально показали военные, никакого нарушения этого договора от данной модификации ракеты (речь идет о ракете "Новатор 9М729"), как и от любых других, нигде не происходило. Более того, эта ракета технически не может быть уличена в том, что с ее помощью договор будет нарушаться: она технически располагает другими характеристиками"; "Американцы продолжают эти игрища. Потому что на самом деле цель этих игрищ не столько поймать на нарушениях Россию и принудить ее договор соблюдать, сколько под надуманными предлогами этот договор разрушить" (21 октября 2018 года в эфире телеканала "Россия-24"). "России больше не стоит стучаться в закрытые двери, предлагая США разные варианты разоружения. Теперь остается только ждать, когда Вашингтон созреет для диалога. Судьба договора зависела и продолжает зависеть от действий США"; "США не нужен баланс сил. Очевидно, что они добиваются одностороннего военного превосходства в сфере ядерных и обычных вооружений с тем, чтобы навязывать миру свою волю и свои интересы" (2 февраля 2019 года корреспонденту ТАСС).

Член Совета Федерации Алексей Пушков: "В случае выхода будет нанесен второй мощный удар по всей системе стратегической стабильности в мире. Первым ударом был выход США из Договора о ПРО в 2001-м. И опять инициатор разрыва договора - США" (21 октября 2018 года, Twitter).

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков: "Это чрезвычайно опасное намерение (США выйти из ДРСМД), то есть это фактически декларирование намерения ввязаться в гонку вооружений, наращивать потенциал вооружений" (24 октября 2018 г.).

Заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков: "По всей видимости, существование договора создает проблемы для утверждения линии на тотальное доминирование США и господство в военной сфере" (21 октября 2018 года, ТАСС).

Европейские политики

Министр иностранных дел Германии Хайко Маас: "Заявление США о намерении выйти из ДРСМД печальны. Оно ставит перед Европой сложные вопросы. Договор, который запрещает России и США обладать ракетами средней дальности, вот уже 30 лет является важной опорой для европейской безопасности... Мы просим США обдумать возможные последствия" (21 октября 2018 года в официальном аккаунте Twitter МИД ФРГ).

Канцлер ФРГ Ангела Меркель: "Если сегодня дело дойдет до объявления (о выходе США из договора), мы приложим все силы, чтобы использовать шестимесячный срок для дальнейших переговоров"; "Для нас ясно, что Россия нарушила договор. С ней нужно говорить" (1 февраля 2019 года на совместной пресс-конференции с премьер-министром Армении Николом Пашиняном в Берлине).

МИД Испании: "Этот договор, заключенный между Соединенными Штатами и тогдашним Советским Союзом в 1987 году, является одним из основных столпов евроатлантической системы контроля над вооружениями и одним из гарантов мира и безопасности на европейском континенте" (заявление от 22 октября 2018 года).

Министр иностранных дел Австрии Карин Кнайсль: "Я бы сказала, что не только для России, но и для архитектуры европейской безопасности Договор о РСМД - важный краеугольный камень. Это [выход США из ДРСМД] касается нас всех"; "Мы следуем той формуле, о которой я уже упоминала в этом году в связи с Ираном: соглашения о разоружении, пакты и договоры должны соблюдаться, чтобы были правовые гарантии и предсказуемость. Европа всегда привержена сохранению верности договорам" (23 октября 2018 года в эфире австрийского телевидения).

Премьер-министр Италии Джузеппе Конте: " Италия сделает все возможное, чтобы предложить свой вклад в то, чтобы по этому вопросу сохранялось окно диалога". "Мы должны концентрироваться на других перспективах сотрудничества и избежать эскалации, которая может быть тревожна для всех" (на пресс-конференции по итогам переговоров с президентом Владимиром Путиным 24 октября 2018 года).

Деятели других стран

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг: "Союзники согласны с тем, что США соблюдают ДРСМД, а проблема заключается в поведении России" (24 октября); "НАТО будет готовиться к миру без ДРСМД, хотя мы сожалеем, если этот договор исчезнет (заявление от 4 декабря 2018 года по итогам встречи глав МИД НАТО). "Мы начали готовиться к миру без ДРСМД и в условиях размещения Россией большего числа ракет"; "Одновременно, Россия - наш сосед. Мы должны разговаривать, вести диалог и должны продолжать контролировать вооружение. Мы не хотим новой гонки вооружений и новой холодной войны" (8 марта 2019 года на пресс-конференции в Варшаве).

Заявление членов НАТО: "Союзники сожалеют, что Россия в рамках своей общей манеры поведения продолжает отрицать свои нарушения ДРСМД, отказывается предоставить достойный доверия ответ и не демонстрирует никаких шагов по возвращению к полному и проверяемому выполнению Договора (1 февраля 2019 года).

Премьер-министр Японии Синдзо Абэ:"Япония высоко оценивает историческую роль этого договора в процессе разоружения. Мы считаем нежелательной ситуацию, при которой США заявляют о своем вынужденном выходе из этих договоренностей и говорят об их нарушении со стороны России" (30 октября 2018 года на пленарном заседании верхней палаты парламента страны).

Генеральный секретарь кабинета министров Японии: "Этот договор сыграл историческую роль в контроле над вооружениями и разоружении. Мы считаем нежелательной ситуацию, при которой его действие приходится прекращать. Однако можно понять ту постановку вопроса, которая привела США к нынешнему решению. Нет никаких изменений в ситуации, когда продолжаются нарушения договора со стороны России. К тому же нужно отдавать себе отчет в том, что такие ракеты сейчас разрабатывают и ставят на боевое дежурство другие страны, помимо США и России. Проблемы, связанные с этими ракетами, имеют непосредственное отношение к Восточной Азии. В сотрудничестве с США хотелось бы обсудить этот вопрос с заинтересованными странами, включая Россию и Китай". (4 февраля 2019 года на пресс-конференции)

Официальный представитель МИД КНР Хуа Чуньин: "ДРСМД - это двустороннее соглашение между США и СССР, которое сыграло важную роль в разрядке международных отношений, прогрессе в ядерном разоружении, а также в поддержании стратегического баланса и стабильности. Оно в высокой степени является актуальным и поныне... Однако односторонний выход из него будет иметь многосторонний негативный эффект. Мы выступаем против этого одностороннего шага, а также выступаем против придания ДРСМД многостороннего характера" (5 ноября 2018 года на брифинге МИД КНР).