Мэй рассчитывает передать полномочия премьера своему преемнику 24 июля

ЛОНДОН, 25 июня. /ТАСС/. Преемник Терезы Мэй на посту главы британского правительства должен будет вступить в должность 24 июля. Об этом сообщил во вторник журналистам официальный представитель Мэй, слова которого приводит агентство Reuters .

"Передача полномочий новому премьер-министру ожидается 24 июля после полудня", - сказал сотрудник премьерской канцелярии на Даунинг-стрит, 10. Новый премьер должен быть утвержден в должности королевой Великобритании Елизаветой II, которая перед этим примет отставку Мэй.

Ранее во вторник Консервативная партия Великобритании подтвердила, что имя ее нового лидера, который займет пост главы правительства после отставки Мэй, станет известно 23 июля. Ожидается, что в ночь с 22 на 23 июля будет завершен подсчет голосов рядовых членов партии, которым и предстоит выбрать нового главу британского правительства с помощью почтового голосования.

За пост лидера тори в настоящий момент спорят нынешний глава британского МИД Джереми Хант и его предшественник на этом посту Борис Джонсон. Именно последний считается фаворитом премьерской гонки. Еще 11 претендентов на премьерскую должность выбыли из борьбы на разных этапах.

24 мая Тереза Мэй объявила о предстоящей отставке сначала с поста лидера тори, а с избранием нового главы партии - и с должности премьера из-за невозможности реализовать выход страны из ЕС. Таким образом, задача по осуществлению Brexit ляжет на плечи нового лидера страны и правящей партии. До избрания нового главы консерваторов Мэй будет продолжать оставаться премьер-министром Соединенного Королевства.