Макрон поговорил с Роухани в попытке остановить эскалацию на Ближнем Востоке

ПАРИЖ, 25 июня. /Корр. ТАСС Дмитрий Орлов/. Президент Франции Эмманюэль Макрон провел во вторник телефонный разговор с президентом Ирана Хасаном Роухани в рамках инициативы по предотвращению эскалации напряженности на Ближнем Востоке.

Об этом сообщили корреспонденту ТАСС в Елисейском дворце.

"Президент республики провел переговоры с иранским президентом Хасаном Роухани. Этот обмен является одной из мер, предпринимаемых президентом для предотвращения опасной эскалации в регионе", - заявил представитель президентской канцелярии. По его словам, Макрон планирует продолжить обсуждения по вопросу ядерной программы Ирана и региональных кризисов со своими зарубежными коллегами на саммите "Большой двадцатки" в Осаке (Япония) 28-29 июня.