Хант заявил о схожести его варианта сделки по Brexit с предложениями Джонсона

"Я предложу заменить режим "бэкстоп" (решение, позволяющее Северной Ирландии оставаться в таможенном союзе ЕС и едином европейском рынке после Brexit - прим. ТАСС) другими гарантиями того, что на острове Ирландия по совершенно очевидным причинам не будет жесткой границы. Этот подход не слишком отличается от того, чего хочет Борис. Я думаю, что это будет решение, использующее современные технологии", - сказал Хант.

ЛОНДОН, 25 июня. /ТАСС/. Вариант сделки с ЕС об условиях Brexit, который предлагает кандидат в премьер-министры Великобритании Джереми Хант, во многом совпадает с теми идеями, которые по этому поводу высказывает его соперник и фаворит премьерской гонки Борис Джонсон. Об этом Хант, возглавляющий МИД Соединенного Королевства, заявил во вторник в интервью, показанном по первому каналу вещательной корпорации Би-би-си .

Оба кандидата в премьеры настаивают на том, что смогут пересмотреть соглашение об условиях Brexit, которое было достигнуто между Брюсселем и правительством Терезы Мэй, но не смогло получить одобрения британского парламента. Как Хант, так и Джонсон предлагают вынести "за скобки" соглашения вопрос о североирландской границе, вызвавший самые ожесточенные споры по обе стороны Ла-Манша, и искать решение вместе с ЕС уже после осуществления Brexit.

И тот и другой считают, что технологии уже продвинулись достаточно далеко для того, чтобы без физических проверок осуществлять таможенный контроль на границе между входящей в ЕС Республикой Ирландия и Северной Ирландией, которая покинет Евросоюз вместе с Великобританией. Данное предложение уже обсуждалось ранее и было отвергнуто. Кроме того, Брюссель неоднократно заявлял о том, что не будет вносить изменения в соглашение с Лондоном даже после того, как премьерское кресло займет преемник Мэй.

"Мы слишком много говорим про то, "как" [осуществить Brexit], но должны также обсудить и вопрос о том, "кто" [это сделает]. Кто тот человек, которому мы сможем доверять и, послав в Брюссель вести переговоры от лица британского народа, рассчитывать на то, что он вернется с готовой сделкой? Это должен быть кто-то, кому там доверяют, с кем там готовы вести диалог, поскольку без доверия никаких договоренностей достичь не получится", - подчеркнул Хант, впоследствии еще раз намекнув на то, что Джонсон доверия не заслуживает, но отказавшись заявить об этом открыто.

Ложная цель

По словам Ханта, сам он способен быть жестким переговорщиком, а при необходимости и отказаться от какой бы то ни было сделки с Брюсселем, осуществив Brexit по жесткому сценарию. При этом глава британского МИД подчеркивает, что в отличие от Джонсона не считает самоцелью выход Великобритании из ЕС 31 октября без возможности договориться с ЕС о новой отсрочке. Джонсон упрекает своего соперника как раз в том, что тот проявляет недостаточную жесткость в этом вопросе, рискуя вызвать гнев и массовый отток сторонников Консервативной партии, если Brexit вновь перенесут.

"Мне кажется, что ориентироваться на 31 октября во что бы то ни стало - это ложная цель. Преследуя ее, мы рискуем спровоцировать [внеочередные] выборы в парламент до того, как успеем осуществить Brexit, тем самым сдав все козыри [главе оппозиционной Лейбористской партии] Джереми Корбину, после чего Brexit не состоится вообще", - сказал Хант.

Готов к сотрудничеству

Несмотря на то что Хант и Джонсон принадлежат к разным крыльям правящей Консервативной партии и разительно отличаются друг от друга по характеру, позиции политиков совпадают не только в вопросе о том, какой вариант сделки о Brexit сможет получить одобрение и европейских лидеров, и британских депутатов. Оба обещают объединить расколотую и потерявшую популярность Консервативную партию, сокращать налоги для бизнеса, стимулируя тем самым рост британской экономики, но при этом также вкладывать значительные средства в здравоохранение, развитие транспорта и различные социальные программы. Примечательными кажутся слова Ханта о готовности работать с Джонсоном в случае, если именно его кандидатуру поддержат 160 тыс. рядовых членов консервативной партии, среди которых в июле будет проведено голосование по почте.

"Я бы служил под начальством Бориса Джонсона в полную меру своих способностей, чтобы его премьерство было успешным. И я надеюсь, что он сделал бы то же самое для меня", - отметил Хант.

Кому осуществлять Brexit?

20 июня Хант и Джонсон вышли в финальную стадию борьбы за премьерское кресло. Именно Джонсон, которого Хант сменил на посту главы британского МИД прошлым летом, считается фаворитом гонки. Еще 11 претендентов на должность выбыли из борьбы на разных ее этапах.

24 мая Тереза Мэй объявила о предстоящей отставке сначала с поста лидера правящей Консервативной партии, а с избранием нового главы тори - и с должности премьера из-за невозможности реализовать выход страны из ЕС. Таким образом, задача по осуществлению Brexit ляжет на плечи нового лидера страны и правящей партии, имя которого станет известно 23 июля. До избрания нового главы консерваторов Мэй будет продолжать оставаться премьер-министром Соединенного Королевства, а передать преемнику свои полномочия она рассчитывает 24 июля.