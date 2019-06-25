В США пройдут первые теледебаты участников предвыборной гонки демократов

НЬЮ-ЙОРК, 26 июня. /ТАСС/. Первые теледебаты политиков, претендующих на выдвижение кандидатом в президенты от Демократической партии на выборах 2020 года в США, состоятся в среду и четверг в Майами (штат Флорида). Трансляцию будут вести телеканалы NBC, MSNBC и Telemundo, в том числе в соцсетях.

Национальный комитет Демократической партии (НКДП) допустил до участия в данной дискуссии лишь тех претендентов, которые выполнили к 12 июня одно из двух требований. Первое состояло в том, чтобы получить поддержку не менее 1% респондентов по итогам трех социологических опросов, проводившихся по всей стране или в ряде ключевых штатов. Второе - собрать денежные пожертвования от 65 тыс. избирателей по меньшей мере из 20 штатов. Хотя бы одному из указанных критериев соответствуют 20 претендентов.

Дебаты пройдут в одном из культурных центров Майами в два этапа: 10 участников выйдут на сцену вечером в среду, еще столько же - вечером в четверг. В обоих случаях дискуссия начнется в 21:00 по местному времени (04:00 мск) и продлится два часа. Как сообщили представители NBC, у кандидатов будет по минуте на то, чтобы ответить на каждый вопрос, а также еще по 30 секунд, чтобы ответить на уточняющие вопросы. Им не предоставят возможности выступить с вступительным словом, однако позволят сделать итоговое заявление.

Лидеры выступят во второй день

Как отмечают американские СМИ и политические аналитики, дискуссия, запланированная на второй день, вызывает в США значительно больший интерес. В ней примут участие политики, которые считаются лидерами гонки.

Согласно итогам жеребьевки, вечером в среду на сцену выйдут мэр Нью-Йорка Билл де Блазио, конгрессмен от штата Огайо Тим Райан, бывший мэр города Сан-Антонио (штат Техас) Джулиан Кастро, занимавший пост министра жилищного строительства и городского развития в администрации Барака Обамы, сенатор от штата Нью-Джерси Кори Букер, сенатор от штата Массачусетс Элизабет Уоррен, экс-конгрессмен от Техаса Бето О'Рурк, сенатор от Миннесоты Эми Клобушар, член Палаты представителей Конгресса США от штата Гавайи Тулси Габбард, губернатор штата Вашингтон Джей Инсли и экс-конгрессмен от Мэриленда Джон Дилени. Наибольшей поддержкой избирателей среди них пользуется сейчас Уоррен. По результатам последних опросов общественного мнения, ее поддерживают от 8% до 15% граждан, имеющих право голоса. Рейтинг других участников значительно ниже - от 1% до 5%.

В четверг вечером во время дискуссии выступят более влиятельные политики. В их числе бывший вице-президент США Джо Байден и сенатор от штата Вермонт Берни Сандерс, который соперничал с экс-госсекретарем Хиллари Клинтон за выдвижение кандидатом от Демократической партии на президентских выборах 2016 года.

Байден и Сандерс считаются сейчас лидерами среди политиков, претендующих на выдвижение кандидатами в президенты от демократов. Рейтинг бывшего вице-президента находится на уровне от 20% до 45%, сенатора - 10%-27%. В четверг вечером сцену разделят с ними писатель Марианна Уильямсон, экс-губернатор штата Колорадо Джон Хикенлупер, бизнесмен Эндрю Янг, мэр города Саут-Бенд (штат Индиана) Пит Буттеджадж, сенатор от штата Калифорния Камала Харрис, сенатор от штата Нью-Йорк Кирстен Джиллибранд, сенатор от Колорадо Майкл Беннет, а также конгрессмен от Калифорнии Эрик Суолуэлл.

Среди выступающих в четверг, помимо Байдена и Сандерса, фаворитами считаются Харрис и Буттеджадж. Рейтинг первой в текущем месяце находился на уровне 5%-8%, второго - 4%-9%. Уровень поддержки остальных составляет лишь около 1%-3%.

В числе тех политиков, которые ранее заявляли о намерении претендовать на выдвижение кандидатами в президенты США от партии демократов, однако не были допущены к участию в первых теледебатах, губернатор штата Монтана Стив Буллок, экс-сенатор от штата Аляска Майкл Грейвел, мэр города Мирамар (штат Флорида) Уэйн Мессам, а также конгрессмен от штата Массачусетс Сет Мултон.

Первые из 12 дебатов

По оценкам политологов и ведущих СМИ, наибольшее внимание на первых теледебатах уделят вопросам, касающимся налогообложения, здравоохранения, образования, иммиграции и экологии. В роли ведущих и модераторов выступят известные в США журналисты Лестер Холт, Чак Тодд, Саванна Гатри, Рейчел Мэддоу и Хосе Диас-Баларт.

Национальный комитет Демократической партии в рамках первичных выборов намерен провести в общей сложности 12 теледебатов. Вторые пройдут 30 и 31 июля в Детройте (штат Мичиган), третьи состоятся 12 и 13 сентября, место их проведения пока не уточняется. Четвертые - в октябре текущего года, пятые - в ноябре, шестые - в декабре, оставшиеся шесть - с января по апрель 2020 года.

Как заявляли в НКДП, участие во вторых дебатах смогут принять те, кто выполнит те же условия, что и перед первыми, но к 12 июля. Далее требования к претендентам будут постепенно ужесточаться. На третьи и четвертые пригласят лишь тех, кто одновременно удовлетворяет двум условиям. Первое состоит в том, чтобы получить с 28 июня по 28 августа поддержку не менее 2% респондентов по итогам четырех опросов по всей стране или в ключевых штатах. Второе - собрать денежные пожертвования от 130 тыс. избирателей по меньшей мере из 20 штатов.

Как констатирует газета The New York Times, предвыборная кампания среди демократов уже имеет ряд ярких отличий от предыдущих. Так, Сандерс, которому сейчас 77 лет, если одержит победу на выборах, станет самым возрастным президентом США в истории. 37-летний Буттеджадж в случае победы будет самым молодым американским лидером.

59-е выборы президента США пройдут 3 ноября 2020 года. Первые собрания партийных активистов в ходе будущей президентской кампании состоятся в штате Айова в начале февраля 2020 года. Съезд Демократической партии пройдет с 13 по 16 июля 2020 года в Милуоки (штат Висконсин). По его итогам, как планируется, будет выдвинут кандидат, который станет соперником Дональда Трампа в борьбе за пост президента США. Республиканцы проведут свой съезд с 24 по 27 августа 2020 года в городе Шарлотт (штат Северная Каролина).