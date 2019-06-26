В канцелярии Мэй отказались комментировать сообщения о предстоящей встрече с Путиным

ЛОНДОН, 26 июня. /Корр. ТАСС Илья Дмитрячев/. Пресс-служба британского премьер-министра Терезы Мэй отказалась комментировать сообщения о ее предстоящей встрече с президентом РФ Владимиром Путиным. Об этом корреспонденту ТАСС сообщили в среду в канцелярии Мэй на Даунинг-стрит.

"Я не смогу дать вам комментарий на этот счет. Премьер-министр поедет на саммит G20, где у нее запланирован ряд встреч с лидерами других стран, но пока мы не можем подтвердить вам, с кем именно она будет встречаться", - сообщила представитель пресс-службы главы британского кабмина.

Ранее в среду помощник президента РФ Юрий Ушаков сообщил журналистам, что Путин проведет встречу с Мэй в Осаке 28 июня вечером. Как рассказал журналистам Ушаков, эта беседа состоится около 17:00 по местному времени (11:00 мск). Тремя часами ранее Путин встретится с американским лидером Дональдом Трампом.

По словам Ушакова, Путин и Мэй обсудят текущую ситуацию в двусторонних отношениях и наметят возможные шаги по нормализации политического диалога. По данным Кремля, в январе - апреле 2019 года объем товарооборота двух стран сократился на 14,7% и составил $4 млрд. При этом российский экспорт упал на 17%, импорт - на 8,2%.