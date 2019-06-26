СМИ: силы кабмина Сараджа отбили у ливийской армии стратегически важный город Гарьян

КАИР, 27 июня. /ТАСС/. Формирования Правительства национального согласия (ПНС премьера Фаиза Сараджа) отбили в среду у Ливийской национальной армии (ЛНА) стратегически важный город Гарьян, расположенный в 75 км к югу от Триполи. Об этом сообщает новостной портал Al-Marsad со ссылкой на пресс-центр кампании "Вулкан гнева".

Силы триполийского кабмина с рассвета вели масштабное наступление на Гарьян, в котором проживают около 40 тыс. человек. Как утверждается в коммюнике, сейчас они контролируют большую часть города, в том числе его центр.

Как передал телеканал Al-Hadath, подразделения ЛНА оставили свои позиции в этом населенном пункте после ожесточенных боев с противником.