Трамп считает, что теледебаты участников предвыборной гонки демократов пройдут очень слабо

ВАШИНГТОН, 27 июня. /ТАСС/. Первые теледебаты политиков, претендующих на выдвижение кандидатом в президенты от Демократической партии на выборах 2020 года в США, пройдут на очень низком уровне. Уверенность в этом выразил в среду американский президент Дональд Трамп, который в данный момент направляется на саммит G20 в Осаку. Его самолет приземлился в городе Анкоридж (штат Аляска) на дозаправку, сообщил пресс-пул Белого дома.

"Я думаю, что все это пройдет на очень низком уровне", - отметил Трамп в ответ на просьбу журналистов прокомментировать исход теледебатов.

Президент также встретился с дислоцированными здесь американскими военнослужащими. "У меня был выбор между вами и ими [демократами на теледебатах], и я выбрал вас", - подчеркнул он. После короткого разговора он вернулся в самолет.

В пресс-пуле Белого дома отметили, что глава вашингтонской администрации в данный момент смотрит теледебаты демократов. "Скучно!" - написал республиканец в Twitter.

Дебаты проходят в одном из культурных центров Майами в два этапа: 10 участников вышли на сцену вечером в среду, еще столько же сразятся вечером в четверг. На каждую дискуссию отводится два часа.

Национальный комитет Демократической партии в рамках первичных выборов запланировал 12 теледебатов. Вторые пройдут 30 и 31 июля в Детройте (штат Мичиган), третьи состоятся 12 и 13 сентября, место их проведения пока не уточняется. Четвертые - в октябре текущего года, пятые - в ноябре, шестые - в декабре, оставшиеся шесть - с января по апрель 2020 года. 59-е выборы президента США пройдут 3 ноября 2020 года.