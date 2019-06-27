Участники предвыборной гонки демократов отметили изъяны экономики США и критиковали Трампа

НЬЮ-ЙОРК, 27 июня. /ТАСС/. Претенденты на выдвижение кандидатом в президенты от Демократической партии на выборах 2020 года в США обменялись мнениями о несовершенствах американской экономики, раскритиковали президента Дональда Трампа за попустительство корпорациям и подчеркивали необходимость обеспечения равенства в оплате труда мужчин и женщин. Первые теледебаты претендентов проходят в среду в Майами (штат Флорида). Трансляцию ведут телеканалы NBC , MSNBC и Telemundo .

Сенатор от штата Массачусетс Элизабет Уоррен не разделила мнение 71% участников опроса общественного мнения, довольных бумом в американской экономике. "Экономика [США] развивается замечательно, но для все более и более тонкой прослойки наверху, для гигантских фармацевтических компаний, но не для людей, пытающихся оплатить счет за лекарства", - констатировала сенатор, причислив к бенефициарам устойчиво растущей экономики США "нефтяные гиганты, добывающие сырье в ущерб окружающей среде". Она призвала бороться с "откровенной коррупцией", а также к "структурным преобразованиям в системе управления и экономике".

Сенатор от Миннесоты Эми Клобушар обещала в случае избрания главой государства прежде всего гарантировать достаточные средства каждому молодому американцу на высшее образование и возможность возвращать кредиты на обучение в колледжах. "Мы прекрасно знаем, что далеко не каждый в нашей стране вкушает все прелести процветания американской экономики. А Дональд Трамп сидит в Белом доме и любуется своими успехами", - посетовала Клобушар.

Конгрессмен от штата Огайо Тим Райан ратует за развитие реального сектора экономики США с новейшими технологиями и выступает категорически против вывода промышленных предприятий в другие страны, включая Мексику. "Нам нужна политика в промышленности, предусматривающая нашу доминирующую роль в разработке электрокаров. Таких будет построено 30 млн единиц в предстоящие 10 лет. Я хочу, чтобы половина из них была создана в Соединенных Штатах", - отметил Райан.

Бывший мэр города Сан-Антонио (штат Техас) Джулиан Кастро видит источник многих бед в США в отсутствии подлинного и всеобъемлющего равенства и выступает за поправку к конституции, которая будет гарантировать женщинам равную оплату труда. "Если мы хотим быть самой процветающей страной в 21-м веке, то мы должны обеспечить женщинам оплату труда, которую они заслуживают", - добавил он. Мэр Нью-Йорка Билл де Блазио выразил убеждение в том, что денежной массы в стране предостаточно, беда в том, что эти средства "находятся в не тех руках".

Национальный комитет Демократической партии в рамках первичных выборов запланировал 12 теледебатов. 59-е выборы президента США пройдут 3 ноября 2020 года.