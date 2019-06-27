Премьер Грузии отменил свое ежегодное выступление в парламенте из-за событий в Тбилиси

ТБИЛИСИ, 27 июня. /ТАСС/. Премьер-министр Грузии Мамука Бахтадзе отложил на неопределенный срок свое ежегодное выступление в парламенте страны из-за событий в грузинской столице. Об этом сообщил глава парламента Грузии Арчил Талаквадзе в четверг на заседании бюро законодательного органа.

Как вернуть деньги и что делать с отпуском

У меня билеты в Грузию.

У меня билеты в Грузию. Как вернуть деньги и что делать с отпуском

"Всем ясно, что в существующей обстановке должным образом обсуждение правительственной программы в парламенте будет невозможным. Мы хотим, чтобы помимо парламентского большинства в обсуждении отчета полноценное участие в спокойном режиме приняла бы оппозиция", - сказал Талаквадзе.

Глава грузинского правительства должен был выступить в парламенте в четверг. Депутаты планировали заслушать отчет о работе кабинета министров за 2018 год.

В Тбилиси с 20 июня ежедневно проводятся митинги. Поводом для них стала сессия Генассамблеи Межпарламентской ассамблеи православия (МАП) в грузинском парламенте. Следуя утвержденному протоколу, глава российской делегации депутат Госдумы Сергей Гаврилов, являющийся президентом МАП, занял кресло спикера. Недовольная этим фактом оппозиция сорвала мероприятие и вывела людей на акцию протеста, закончившуюся попыткой штурма парламента.

Спецназу пришлось применить резиновые пули, слезоточивый газ и воду для разгона демонстрантов. Во время беспорядков пострадали 240 человек, более 300 было задержано. В тюрьмах остаются трое демонстрантов. Демонстрация запланирована и на четверг. Митингующие вместе с оппозицией требуют отставки главы МВД Георгия Гахарии.