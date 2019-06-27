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Возвращение России в ПАСЕ

Украинский парламентарий не исключил полного отзыва делегации страны из ПАСЕ

Георгий Логвинский заявил, что в настоящий момент делегация Украины не участвует в работе сессии

СТРАСБУРГ, 27 июня. /ТАСС/. Украинские власти могут принять решение о полном отзыве национальной делегации из Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ). Об этом в четверг журналистам заявил украинский депутат Георгий Логвинский.

По его словам, украинская делегация в настоящий момент "не принимает участия в работе сессии".

"Делегация возвращается [в Киев] для консультаций, - пояснил он. - Будем устанавливать формат работы с Советом Европы, с Парламентской ассамблеей, но этот формат будет установлен на уровне парламента. Например, это может быть отзыв делегации в полном составе, однако это решение будет принимать парламент".

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