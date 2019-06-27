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Возвращение России в ПАСЕ
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Вице-премьер Эстонии считает, что его страна должна приостановить членство в ПАСЕ

Ранее ПАСЕ вернула полномочия российской делегации в полном объеме
Глава МВД Эстонии Март Хельме Liis Treimann/Aripaev via AP
Описание
Глава МВД Эстонии Март Хельме
© Liis Treimann/Aripaev via AP

ТАЛЛИН, 27 июня. /ТАСС/. Эстония должна приостановить свое членство в Парламентской ассамблее Совета Европы (ПАСЕ) после того, как полномочия российской делегации там были полностью восстановлены. Об этом заявил в четверг первый заместитель премьер-министра Эстонии, министр внутренних дел Март Хельме.

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"Эстония должна остановить свое участие в ПАСЕ, сотрудничать со странами Восточной Европы, которые единогласно или в большинстве голосовали против возвращения российской делегации", - приводит его слова газета Postimees.

"Тем, кто в Эстонии формирует внешнюю политику, нужно избавиться от иллюзии, что наша разъяснительная работа открывает глаза Старой Европе, - добавил он. - Эти глаза давно раскрыты, но в них отражается беспринципность".

Он также призвал усилить сотрудничество "с настоящими союзниками" Эстонии "в области безопасности в Восточной Европе" и послать Западной Европе мощный сигнал, "что государственно-правовой нигилизм неприемлем".

Участники сессии ПАСЕ 26 июня одобрили резолюцию, которая подтверждает полномочия российской делегации в полном объеме. Все предложенные санкционные поправки к документу были отклонены. В знак протеста делегация Украины покинула сессию, ее поддержали представители Эстонии, Латвии, Литвы, Грузии, Словакии и часть делегатов Польши.

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ЭстонияРоссияВозвращение России в ПАСЕ
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