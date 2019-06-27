Генсек НАТО не ответил на вопрос, будут ли в Европе неназемные ракеты после распада ДРСМД

БРЮССЕЛЬ, 27 июня. /ТАСС/. Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг отказался отвечать на вопрос о том, будут ли в Европе размещены новые ядерные ракеты морского и воздушного базирования после распада Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД).

"ДРСМД никогда не регулировал размещение морских и воздушных ракет, поэтому я не буду комментировать этот вопрос", - сказал он в четверг, отвечая на соответствующий вопрос корреспондента ТАСС. Он подчеркнул при этом, что "у НАТО есть другие элементы сдерживания России вне ДРСМД".

Генсек НАТО в очередной раз заявил, что "Россия все еще может спасти ДРСМД". "Наш основной посыл заключается в том, что по-прежнему возможно спасти ДРСМД. Но Россия должна это сделать, потому что нет никаких ракет США в Европе, но есть новые ракеты РФ, и это ракеты средней дальности, баллистические ракеты. Россия нарушает договор", - отметил он.

Пакет мер НАТО

Ранее в среду министры обороны стран НАТО утвердили на встрече в Брюсселе пакет военных мер для сдерживания России, который будет активирован 2 августа после прекращения действия ДРСМД. Как заявил Столтенберг на итоговой пресс-конференции, альянс пообещал активизировать разведдеятельность, увеличить количество военных учений, развивать системы ПВО и ПРО, а также модернизировать обычные вооружения.

НАТО пообещала "не размещать новые ядерные ракеты в Европе", но в то же время предупредила, что альянс параллельно намерен гарантировать "эффективность и надежность своего ядерного сдерживания". Вся дискуссия 29 министров об этих военных мерах против России заняла чуть больше часа.

Столтенберг в очередной раз возложил всю ответственность за односторонний выход США из ДРСМД на Москву, заявив, что Россия "еще во времена администрации [президента США Барака] Обамы" (то есть до 2017 года) нарушала этот договор. Столтенберг призвал РФ "вернуться в ДРСМД", то есть выполнить ультиматум США и ликвидировать все разработки новых крылатых ракет, в первую очередь 9М729. Москва неоднократно заявляла, что эти ракеты полностью соответствуют требованиям ДРСМД.

Несмотря на объявленный пакет мер военного сдерживания РФ, НАТО считает, что все это не осложнит диалог с Москвой в рамках Совета Россия - НАТО (СРН).

Реакция РФ и ультиматум США

Комментируя обвинения США и НАТО по ДРСМД, постпредство РФ при НАТО написало в Twitter: "Если сообщения "разведывательных источников о российских "нарушениях" ДРСМД были надежны (примерно так же, как сообщения об иракском оружии массового уничтожении ранее), почему США отклонили приглашение России прислать экспертов, чтобы осмотреть ракету 9М729? Позволит ли выход США из этого договора укрепить европейскую безопасность или приведет к росту рисков военных ошибок? Рекомендуем посмотреть фильм "На следующий день" [о первых последствиях ядерной войны]".

В декабре 2018 года США выдвинули России ультиматум с требованием уничтожить новые крылатые ракеты типа 9М729, которые, по мнению Вашингтона и его союзники по НАТО, нарушают нормы ДРСМД. РФ отвергла эти претензии, заявив, что технические параметры ракет 9М729 находятся в пределах разрешенных ДРСМД параметров.

1 февраля США объявили о начале официальной процедуры расторжения ДРСМД. Она рассчитана на шесть месяцев, со 2 августа договор утратит силу.