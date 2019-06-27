Премьер Туниса назвал взрывы в столице трусливой террористической операцией

МОСКВА, 27 июня. /ТАСС/. Премьер-министр Туниса Юсеф Шахед назвал взрыв в центре столицы страны трусливой и мрачной террористической операцией. Как сообщила в четверг радиостанция Mosaique FM, с таким заявлением глава правительства выступил в министерстве внутренних дел республики.

"Взрыв, прогремевший на улице Шарль-де-Голль, был трусливой и мрачной террористической операцией", - указал он. "Мы твердо верим в то, что террористическим группам нет места в Тунисе, - добавил премьер. - Наша война против них - это война за жизнь, и мы не успокоимся, пока не уничтожим последнего террориста". По его словам, эти атаки свидетельствуют об отчаянии террористов.

Обращаясь к гражданам страны, Юсеф Шахед призвал тунисцев к смелости и единству перед лицом угрозы. "Не бойтесь, не бойтесь. Будьте едины", - сказал он в своем обращении к нации.

В четверг в столице Туниса произошли два взрыва. Один из них прогремел в 100 метрах от посольства Франции, второй - на парковке Национального контртеррористического управления. В результате терактов погиб полицейский, по уточненным данным, восемь человек получили ранения. Как отмечает тунисский информационный портал "Бизнес ньюс" со ссылкой на источники в органах безопасности республики, следственные и правоохранительные органы Туниса считают, что за совершением терактов может стоять террористическая организация "Исламское государство" (ИГ, запрещена в РФ).

По данным посольства России в Тунисе, российских граждан среди пострадавших в результате взрывов нет.