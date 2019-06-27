Словацкий депутат, подписавший заявление против России, не откажется от мандата в ПАСЕ

ПРАГА, 27 июня. /ТАСС/. Один из четырех членов словацкой делегации в ПАСЕ, выдвиженец либеральной внепарламентской оппозиционной партии "Прогрессивная Словакия" Мартин Полячик, подписавший совместное заявление делегаций нескольких стран с осуждением возвращения России в ПАСЕ, не намерен отказываться от мандата депутата ПАСЕ. Об этом сообщило в четверг Словацкое радио .

Полячик заявил, что подписал декларацию лично от себя, а не от имени словацкой делегации в ПАСЕ или Словакии. Он при этом руководствовался исключительно собственными соображениями гражданина демократической страны, в которой главными ценностями являются свобода совести и слова.

Спикер Национального совета (парламента) Словакии Андрей Данко и глава постоянной делегации Национального совета Словакии в ПАСЕ Лубош Блага в среду вечером выступили с совместным заявлением, в котором резко осудили действия Полячика. "Словакия никаким образом не ставит под сомнение решением ПАСЕ о восстановлении прав российской делегации. Наоборот, российскую делегацию мы поддержали, и решение ПАСЕ мы приветствовали. Мы очень довольны, что РФ вернула себе то, что ей [по праву] принадлежит [место в ПАСЕ]", - заявили Данко и Блага.

Полячик, как подчеркивается в документе, "злоупотребил своими полномочиями". Подписанный им протест делегаций нескольких стран в ПАСЕ по поводу России противоречит официальной позиции Словакии.

Участники сессии ПАСЕ 26 июня одобрили резолюцию, которая подтверждает полномочия российской делегации в полном объеме. Все предложенные санкционные поправки к документу были отклонены, и Россия вернулась к полноценной работе в ассамблее. В знак протеста делегация Украины покинула сессию, в этом ее поддержали представители Эстонии, Латвии, Литвы, Грузии и часть парламентариев от Польши.

Позже премьер Эстонии Юри Ратас выступил против приостановки членства страны в ПАСЕ, а Латвия, Литва и Грузия на уровне правительств не заявляли о возможности покинуть организацию. МИД Польши комментировать ситуацию вокруг покинувшей сессию ПАСЕ делегации отказался.