NBC: Манафорт в суде заявил о своей невиновности в финансовых махинациях

НЬЮ-ЙОРК, 27 июня. /ТАСС/. Бывший руководитель предвыборного штаба президента США Дональда Трампа Пол Манафорт предстал в четверг перед судом в Манхэттене и заявил, что не признает себя виновным в финансовых махинациях. Об этом сообщил телеканал NBC .

Кто такой Пол Манафорт и в чем его обвиняют

Манафорт, который уже отбывает тюремное заключение за нарушения налогового и банковского законодательства, был доставлен в суд под охраной. Судья зачитал ему новые обвинения, предъявленные властями Нью-Йорка. Ему инкриминируется, в частности, "осуществление в течение года мошеннической схемы с жилищной ипотекой и оформление подложных бизнес-документов с целью незаконного получения миллионов долларов".

Манафорт заявил, что не признает себя виновным. Его адвокаты ранее подчеркивали, что некоторые из обвинений, о которых идет речь, ранее уже были предъявлены их клиенту в других судах. Защитники подчеркивали, что Манафорта нельзя дважды наказывать за одно и то же нарушение.