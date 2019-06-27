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Дело Пола Манафорта

NBC: Манафорт в суде заявил о своей невиновности в финансовых махинациях

Экс-руководитель предвыборного штаба президента США Дональда Трампа в настоящее время уже отбывает тюремное заключение за нарушения налогового и банковского законодательства

НЬЮ-ЙОРК, 27 июня. /ТАСС/. Бывший руководитель предвыборного штаба президента США Дональда Трампа Пол Манафорт предстал в четверг перед судом в Манхэттене и заявил, что не признает себя виновным в финансовых махинациях. Об этом сообщил телеканал NBC.

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Манафорт, который уже отбывает тюремное заключение за нарушения налогового и банковского законодательства, был доставлен в суд под охраной. Судья зачитал ему новые обвинения, предъявленные властями Нью-Йорка. Ему инкриминируется, в частности, "осуществление в течение года мошеннической схемы с жилищной ипотекой и оформление подложных бизнес-документов с целью незаконного получения миллионов долларов".

Манафорт заявил, что не признает себя виновным. Его адвокаты ранее подчеркивали, что некоторые из обвинений, о которых идет речь, ранее уже были предъявлены их клиенту в других судах. Защитники подчеркивали, что Манафорта нельзя дважды наказывать за одно и то же нарушение.

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СШАТрамп, ДональдДело Пола Манафорта
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