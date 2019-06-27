СМИ: правительство Ирака осудило протесты у посольства Бахрейна

ТАСС, 28 июня. Правительство Ирака в пятницу выступило с осуждением действий протестующих у посольства Бахрейна в Багдаде. Об этом сообщил телеканал Al Arabiya.

"Правительство Ирака заявляет о полном неприятии любых действий, угрожающих дипломатическим миссиям, их безопасности и безопасности их сотрудников", - цитирует телеканал заявление иракской администрации.

Ранее агентство Reuters информировало, что у посольства Бахрейна в столице Ирака в четверг вечером собрались около 200 протестующих, выражающих недовольство прошедшем в Манаме форумом "Мир во имя процветания", который был посвящен экономическим проблемам Палестины. Участники митинга сняли бахрейнский флаг со здания диппредставительства. По данным телеканала Sky News Arabia, 54 человека задержаны.