Reuters: Бахрейн отзывает своего посла в Ираке после нападения на посольство

ТАСС, 28 июня. Бахрейн решил отозвать своего посла в Ираке для консультаций после того, как протестующие собрались у здания бахрейнского посольства в Багдаде и сняли флаг со здания диппредставительства. Об этом сообщило агентство Reuters.

Более 200 человек собрались в четверг у посольства Бахрейна в столице Ирака, Багдаде, протестуя против организованной США встречи по израильско-палестинскому урегулированию. Как сообщило агентство, митингующие сняли флаг Бахрейна со здания диппредставительства.

По данным Reuters, полиция принимает меры для разгона участников акции протеста, на данный момент никто не пострадал. "Мы использовали наши машины с громкоговорителями, чтобы призвать протестующих покинуть территорию, - заявил представитель правоохранительных органов. - После того, как они отказались, полиции пришлось стрелять в воздух".

Телеканал Sky News Arabia сообщает, что к посольству Бахрейна прибыл министр внутренних дел Ирака.

Международная встреча в Манаме, которая проходила 25-26 июня, преследовала цель раскрыть экономические аспекты готовящейся американской администрацией "сделки века" по палестино-израильскому урегулированию. Палестинская администрация сразу же отказалась от участия в форуме, а многие ее представители заявляли, что это мероприятие "обречено на провал". Большинство из них считает, что только после прекращения Израилем оккупации и достижения политического решения, ведущего к созданию независимого и суверенного палестинского государства, последует экономическое процветание, а не наоборот.

Ряд арабских стран также решил воздержаться от поездки в Манаму - об отказе от участия в семинаре объявили Ирак и Ливан. Не приехали на форум и официальные представители Израиля. В МИД РФ расценили конференцию как "очередную американскую попытку сместить приоритеты региональной повестки дня и навязать альтернативное видение палестино-израильского урегулирования". Отправили свои делегации на мероприятие Египет, Иордания, Марокко, ОАЭ, Кувейт и Саудовская Аравия.