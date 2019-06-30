Трамп заявил в Сеуле, что представители КНДР хотят с ним встретиться

ВАШИНГТОН, 30 июня. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп, находящийся с официальным визитом в Южной Корее, полагает, что представители КНДР хотят встретиться с ним. Об этом он заявил в воскресенье, выступая перед представителями южнокорейского бизнеса в Сеуле. Трансляция велась на YouTube-канале Белого дома.

"Мы вместе с президентом [Республики Корея] Мун Чже Ином собираемся сегодня посетить демилитаризованную зону. Я понимаю, что они [представители КНДР] хотят встретиться, я бы очень хотел сказать "здравствуйте". Это будет очень коротко", - заявил глава Белого дома.

"Мы территориально очень близко [находимся к КНДР], нам не нужно предпринимать длительные поездки в [другие] страны. Это хорошо для нас обоих. Посмотрим, что будет, мы пытаемся разобраться с этим, [это] не так просто", - добавил Трамп, отметив, что у него очень хорошие отношения с лидером КНДР Ким Чен Ыном.

Ранее Трамп написал в Twitter, что во время посещения демилитаризованной зоны хотел бы встретиться с Ким Чен Ыном. Агентство ЦТАК после этого опубликовало заявление первого заместителя министра иностранных дел КНДР Цой Сон Хи, которая сообщила, что Пхеньян положительно относится к предложению президента США. Однако в распространенном Белым домом графике Трампа встреча с Ким Чен Ыном не значится.