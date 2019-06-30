Глава Колумбии призвал мир покончить с "диктатурой" Мадуро

БОГОТА, 30 июня. /ТАСС/. Президент Колумбии Иван Дуке в воскресенье призвал мировое сообщество покончить с режимом главы Венесуэлы Николаса Мадуро после сообщений о гибели, предположительно от пыток, венесуэльского офицера Рафаэля Акосты Аревалы. Об этом он написал в своем Twitter .

Мадуро против Гуайдо. Что происходит в Венесуэле?

"Мир должен положить конец этой диктатуре (администрации Николаса Мадуро - прим. ТАСС)", - написал Дуке.

Глава Колумбии добавил, что его страна присоединяется "к осуждению и неприятию смерти капитана Рафаэля Акосты Аревалы, которая была вызвана пытками во время его пребывания под арестом".

Накануне вечером генеральная прокуратура Боливарианской Республики сообщила, что капитан Рафаэль Акоста Аревало, задержанный за попытку государственного переворота, умер, находясь под стражей. Смерть офицера подтвердил его адвокат, добавив, что причиной смерти стали пытки, последствия которых были видны, когда задержанного привели в суд.

Лидер венесуэльской оппозиции Хуан Гуайдо призвал Совет по правам человека ООН, Межамериканскую комиссию по правам человека и Международный уголовный суд провести расследования случившегося с участием "независимой международной группы судмедэкспертов".

В среду министр связи и информации Боливарианской Республики Хорхе Родригес заявил, что власти предотвратили попытку государственного переворота, которая должна была быть предпринята 23-24 июня и предусматривала убийство президента страны Николаса Мадуро. По словам министра, Гуайдо знал и поддерживал эти планы.