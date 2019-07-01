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Лондон рассматривает дальнейшие шаги после нарушения условий СВПД Ираном

Ранее стало известно, что Иран превысил лимит в 300 кг низкообогащенного урана

ЛОНДОН, 1 июля. /ТАСС/. Британское правительство рассматривает вместе со своими партнерами по Совместному всеобъемлющему плану действий (СВПД) дальнейшие шаги, которые будут предприняты в связи с нарушением условий ядерной сделки Тегераном. Об этом заявил в понедельник журналистам официальный представитель премьер-министра Великобритании.

"Мы последовательно заявляли о том, что наша приверженность соблюдению СВПД зависит от того, будет ли Иран полностью придерживаться условий сделки, и призываем власти страны повернуть назад после своего последнего шага, - сказал сотрудник премьерской канцелярии на Даунинг-стрит, 10, слова которого приводит агентство Reuters. - Вместе с нашими партнерами по СВПД мы срочно рассматриваем наши дальнейшие шаги в соответствии с условиями сделки".

В понедельник в Международном агентстве по атомной энергии (МАГАТЭ) сообщили корреспонденту ТАСС, что Иран превысил лимит в 300 кг низкообогащенного урана, который был разрешен СВПД. Генеральный директор МАГАТЭ Юкия Амано доложил об этом Совету управляющих агентства. Глава МИД Великобритании Джереми Хант заявил о том, что Лондон крайне обеспокоен тем фактом, что Тегеран нарушил условия СВПД.

Проблема иранского ядерного досье резко обострилась после одностороннего выхода США из СВПД 8 мая 2018 года и ввода против Ирана американских экономических санкций в сфере нефтяного экспорта. Ровно через год - 8 мая 2019 года - президент Ирана Хасан Роухани объявил, что Тегеран приостанавливает часть обязательств по ядерной сделке и дает другим участникам шесть месяцев на то, чтобы вернуться к ее выполнению. Намерения Ирана касаются остановки на 60 суток продаж имеющегося у него обогащенного урана и тяжелой воды в другие страны.

СВПД был заключен Ираном с постоянными членами Совета Безопасности ООН (Россия, Великобритания, Китай, США, Франция) и Германией в 2015 году. Сделка ограничивала ядерные разработки Тегерана в обмен на отмену санкций ООН и односторонних ограничительных мер США и ЕС. Иран тогда обязался в течение 15 лет не обогащать уран более чем на 3,67% и поддерживать запасы обогащенного урана на уровне, не превышающем 300 кг, а также не сооружать дополнительных тяжеловодных реакторов, не накапливать тяжелую воду и не заниматься разработкой ядерного взрывного устройства.

Теги
СШАИранВеликобританияРоухани, ХасанХант, Джереми
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