Власти Венесуэлы объявили о нормализации отношений с Германией и возвращении посла

ТАСС, 1 июля. Посол Германии в Венесуэле Даниэль Кринер, объявленный ранее властями страны персоной нон грата, возвращается в Боливарианскую Республику. Об этом говорится в пресс-релизе министерства иностранных дел Венесуэлы.

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"Президент Боливарианской Республики Николас Мадуро решил отменить решение от 6 марта 2019 года, согласно которому посол ФРГ Даниэль Кринер признавался персоной нон грата. <...> Правительство Германии решило вернуть посла в страну", - приводит заявление ведомства в понедельник в Twitter глава венесуэльского МИД Хорхе Арреаса.

Данное решение стало результатом межправительственных переговоров в Берлине. "После различных контактов с правительством Федеративной Республики Германия был начат процесс нормализации дипломатических отношений между двумя государствами", - заявили в венесуэльском МИД.

6 марта власти Венесуэлы объявили Кринера персоной нон грата "из-за осуществляемых актов вмешательства во внутренние дела страны". Глава МИД Германии Хайко Маас после этого решил отозвать дипломата для консультаций на родину. Перед отъездом из Венесуэлы Кринер встретился с лидером оппозиции Хуаном Гуайдо и, по информации германского МИД, обсуждал с ним "вопросы будущих дипломатических отношений". 13 марта Берлин принял решение сократить число своих дипломатов в Каракасе.